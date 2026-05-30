Πρέβεζα: Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στον Ωρωπό Λούρου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Φωτιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα διπλοκατοικίας στην τοπική κοινότητα Ωρωπού Λούρου, στην Πρέβεζα.

Στο σημείο μετέβησαν τέσσερα οχήματα με 12 πυροσβεστικούς υπαλλήλους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θεσπρωτικού.

Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε, ενώ από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στους χώρους της κατοικίας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το Ανακριτικό Τμήμα της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας.

Πηγή: Epirusgate.gr

