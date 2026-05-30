Κοπάδι προβάτων προκάλεσε μποτιλιάρισμα στην Εγνατία οδό, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Εγνατία Οδός Πρόβατα Διακοπή κυκλοφορίας

Κοπάδι προβάτων προκάλεσε μποτιλιάρισμα στην Εγνατία οδό, δείτε βίντεο

Οι υπεύθυνοι του αυτοκινητοδρόμου προχώρησαν άμεσα στο κλείσιμο του δρόμου, προκειμένου να απομακρυνθούν τα ζώα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος με διερχόμενα οχήματα

Κοπάδι προβάτων προκάλεσε μποτιλιάρισμα στην Εγνατία οδό, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5) στην Εγνατία Οδό, στη σήραγγα Ανηλίου, όταν κοπάδι προβάτων βρέθηκε πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το Epirusgate.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι του αυτοκινητοδρόμου προχώρησαν άμεσα στο κλείσιμο του δρόμου, προκειμένου να απομακρυνθούν τα ζώα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος με διερχόμενα οχήματα.

Η διακοπή της κυκλοφορίας διήρκεσε περίπου μισή ώρα και προκάλεσε μικρές καθυστερήσεις στους οδηγούς που κινούνταν στο σημείο.



Η κατάσταση έχει πλέον ομαλοποιηθεί πλήρως, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και τον δρόμο να έχει δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης