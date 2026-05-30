Συνελήφθησαν 24χρονη και ανήλικη για κλοπή από πολυκατάστημα στη Φλώρινα
Στη σύλληψη μιας 24χρονης και μιας ανήλικης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Φλώρινα, το πρωί της Παρασκευής (29/5) καθώς κατηγορούνται για κλοπή προϊόντων από πολυκατάστημα της πόλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο γυναίκες εισήλθαν το πρωί της Παρασκευής σε πολυκατάστημα προσποιούμενες τις πελάτισσες και αφαίρεσαν διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 300 ευρώ, χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο. Έπειτα από αναζητήσεις και αξιοποίηση στοιχείων από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην πόλη της Φλώρινας.

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται 59χρονος, ο οποίος φέρεται να λειτούργησε ως συνεργός τους, μεταφέροντάς τες με όχημα στο κατάστημα και στη συνέχεια τις βοήθησε να διαφύγουν.

Από τη συνεχιζόμενη προανάκριση προέκυψε ακόμη ότι οι δύο συλληφθείσες, μαζί με τον 59χρονο, φέρονται να είχαν αφαιρέσει προϊόντα από το ίδιο κατάστημα και κατά το προηγούμενο δίμηνο, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να ανέρχεται σε περίπου 12.000 ευρώ.

Παράλληλα, συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα της ανήλικης για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.
