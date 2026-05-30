Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα καθόδου στον Κηφισό, τούμπαρε αυτοκίνητο, δείτε βίντεο

με ανατροπή ενός αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο πριν τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όχημα επέβαινε ένας άνδρας, ο οποίος πάρα τη σφοδρή ανατροπή του αυτοκινήτου, υπέστη μόνο λίγες εκδορές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο, δύναμη της Πυροσβεστικής -καθώς υπήρχε διαρροή καυσίμων και λαδιών στο οδόστρωμα και αστυνομικοί που έκλεισαν για λίγη ώρα την κυκλοφορία. Τον καθαρισμό του οδοστρώματος διενεργεί προσωπικό της Περιφέρειας Αττικής.