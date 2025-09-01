Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Έσβησε η φωτιά στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης, δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές - Δείτε βίντεο από τις φλόγες
Στο σχολείο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης - Το σχολείο αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά
Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί, στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή του κτιρίου ενώ γίνονταν εργασίες ανακαίνισης με το πρόγραμμα «Μαριεττα Γιαννάκου». Σύμφωνα με πληροφορίες κάποια μονωτικά υλικά άρπαξαν με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Από τη φωτιά, ωστόσο, δε σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές και έτσι το σχολείο αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Από τη φωτιά, δεν υπήρξαν τραυματίες.
