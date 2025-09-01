Έσβησε η φωτιά στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης, δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές - Δείτε βίντεο από τις φλόγες
Έσβησε η φωτιά στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης, δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές - Δείτε βίντεο από τις φλόγες

Στο σχολείο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης - Το σχολείο  αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά

Έσβησε η φωτιά στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης, δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές - Δείτε βίντεο από τις φλόγες
Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί,  στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης. 

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή του κτιρίου ενώ γίνονταν εργασίες ανακαίνισης με το πρόγραμμα «Μαριεττα Γιαννάκου». Σύμφωνα με πληροφορίες  κάποια μονωτικά υλικά άρπαξαν με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Από τη φωτιά, ωστόσο, δε σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές και έτσι το σχολείο αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Από τη φωτιά, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Φωτιά στην οροφή του μουσικό σχολείο της Παλλήνης, δείτε εικόνες




