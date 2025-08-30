Με άνοδο της θερμοκρασίας μπαίνει ο Σεπτέμβρης - Προειδοποίηση της ΕΜΥ για καταιγίδες σε Ιόνιο και Ήπειρο την Κυριακή

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα.Ανεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα βόρεια τμήματα και τις μεσημβρινές ώρες στην Πελοπόννησο.Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗΚαιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚαιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Νότιοι 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.ΑΤΤΙΚΗΚαιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚαιρός: Nεφώσεις με βροχές τις πρωινές ώρες. Βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα.Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε στα βορειοανατολικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.