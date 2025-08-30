Με άνοδο της θερμοκρασίας μπαίνει ο Σεπτέμβρης - Προειδοποίηση της ΕΜΥ για καταιγίδες σε Ιόνιο και Ήπειρο την Κυριακή

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Η πρόγνωση του καιρού μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη - Προειδοποίηση της ΕΜΥ για την κακοκαιρία της Κυριακής
Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη βορειοδυτική και βόρεια Ελλάδα αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, την ώρα που ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Το σύντομο κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει από το βράδυ το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, δημιουργώντας τοπικά προβλήματα, αναμένεται να εξασθενήσει τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Παράλληλα, βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θράκης, ωστόσο ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-08-2025
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται τις πρώτες πρωινές ώρες κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές Κέρκυρας Παξών και Ηπείρου. Αναμένεται βελτίωση καιρού από το απόγευμα.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στα δυτικά λίγες νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις οι οποίες αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι αυξημένες και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα στην Μακεδονία και από το βράδυ στην Θράκη.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι την Πέμπτη
