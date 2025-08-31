Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Στις Ιωνικές Ημέρες Μνήμης 2025 συμμετέχει το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο
Το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο («Αγία Όλγα») είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιοχή της Νέας Ιωνίας καθώς είναι το πρώτο νοσοκομείο που ιδρύθηκε το 1923 ταυτόχρονα με τη θεμελίωση του προσφυγικού συνοικισμού
Στις εκδηλώσεις για τις «Ιωνικές Ημέρες Μνήμης & Πολιτισμού» που διοργανώνονται κάθε χρόνο στη Νέα Ιωνία τις ημέρες μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής συμμετέχει για δεύτερη φορά φέτος το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο («Αγία Όλγα»).
Το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιοχή της Νέας Ιωνίας καθώς είναι το πρώτο νοσοκομείο που ιδρύθηκε το 1923, σε ένα σχολείο μετατρέπεται σε Νοσοκομείο για να καλύψει τις ανάγκες των προσφύγων από τη Μικρασία που ξεριζώθηκαν και εγκαταστάθηκαν εκεί μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Η ανέγερση του σύγχρονου νοσοκομείου έγινε με δωρεά της Αλίκης Περρωτή - Κωνσταντοπούλου, εις μνήμην των γονέων της Θεόδωρου και της Μαρούλας Κωνσταντοπούλου.
Στη διάρκεια των εκδηλώνσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 7-14 Σεπτεμβρίου, το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο διατηρεί περίπτερο που παρουσιάζει την εξέλιξη του νοσοκομείου από το 1923 μέχρι σήμερα, παρέχει ενημερωτικό υλικό, ενώ κάθε απόγευμα οι κλινικές του νοσοκομείου παρέχουν ενημέρωση στους πολίτες για θέματα υγείας και περίθαλψης.
