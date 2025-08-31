Στις Ιωνικές Ημέρες Μνήμης 2025 συμμετέχει το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο 
Το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο  («Αγία Όλγα») είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιοχή της Νέας Ιωνίας καθώς είναι το πρώτο νοσοκομείο που ιδρύθηκε το 1923 ταυτόχρονα με τη θεμελίωση του προσφυγικού συνοικισμού

Στις εκδηλώσεις για τις «Ιωνικές Ημέρες Μνήμης & Πολιτισμού» που διοργανώνονται κάθε χρόνο  στη Νέα Ιωνία  τις ημέρες μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής συμμετέχει για δεύτερη φορά φέτος το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο («Αγία Όλγα»). 

Το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιοχή της Νέας Ιωνίας καθώς είναι το πρώτο νοσοκομείο που ιδρύθηκε το 1923,  σε ένα σχολείο μετατρέπεται σε Νοσοκομείο για να καλύψει τις ανάγκες των προσφύγων από τη Μικρασία  που ξεριζώθηκαν και εγκαταστάθηκαν εκεί μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Η ανέγερση του σύγχρονου νοσοκομείου έγινε με δωρεά της Αλίκης Περρωτή - Κωνσταντοπούλου, εις μνήμην των γονέων της Θεόδωρου και της Μαρούλας Κωνσταντοπούλου.

Στη διάρκεια των εκδηλώνσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 7-14 Σεπτεμβρίου, το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο διατηρεί περίπτερο που παρουσιάζει την εξέλιξη του νοσοκομείου από το 1923 μέχρι σήμερα, παρέχει ενημερωτικό υλικό, ενώ κάθε απόγευμα οι κλινικές του νοσοκομείου παρέχουν ενημέρωση στους πολίτες για θέματα υγείας και περίθαλψης.

(Από αριστερά) Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης , ο διοικητής του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Χρήστος Τσάμης και ο διευθυντής της Ορθοπεδικής κλινικής του νοσοκομείου, καθηγητής της Ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ Γεώργιος Μπάμπης
konstantopouleio-seminario-tsamis
Ημερίδα ρομποτικής χειρουργικής στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο, στη φωτό ο διοικητής του ιδρύματος Χρήστος Τσάμης


