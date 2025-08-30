Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με «χρυσό» τιμοκατάλογο στη Μύκονο - Δείτε τι κατέσχεσαν οι αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση ναρκωτικών Ναρκωτικά Μύκονος Σύλληψη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με «χρυσό» τιμοκατάλογο στη Μύκονο - Δείτε τι κατέσχεσαν οι αρχές

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα πλήρως οργανωμένο «φαρμακείο» σκληρών ναρκωτικών - Δείτε τι κατέσχεσαν οι Αρχές - «Δεν θα επιτρέψουμε τα κοσμοπολίτικα νησιά να μετατραπούν σε άντρα διακίνησης ναρκωτικών», λέει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με «χρυσό» τιμοκατάλογο στη Μύκονο - Δείτε τι κατέσχεσαν οι αρχές
Φρίξος Δρακοντίδης
30 ΣΧΟΛΙΑ
Με νέο καίριο πλήγμα στη μάστιγα των ναρκωτικών στη Μύκονο, η Ελληνική Αστυνομία αποκάλυψε ένα οργανωμένο κύκλωμα που τροφοδοτούσε την υψηλή πελατεία του νησιού με «λευκή σκόνη», κεταμίνη και συνθετικά χάπια, σε τιμές που θύμιζαν… χρηματιστήριο.

Οι ποσότητες που κατασχέθηκαν ξεπερνούν σε αξία τις 85.000 ευρώ, ενώ η κοκαΐνη πωλούταν προς 150 ευρώ το γραμμάριο και η ροζ κοκαΐνη (tusi) άγγιζε ακόμη και τα 200 ευρώ. Τα ναρκωτικά διακινούνταν σε  βίλες, κλαμπ και beach bars. 


Το «φαρμακείο» των σκληρών ναρκωτικών

Η υπόθεση ξεκίνησε το απόγευμα της 29ης Αυγούστου, όταν δύο Γάλλοι τουρίστες, ένας 21χρονος και μία 38χρονη, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς στην παραλία Πλιντρί να κατέχουν μικροποσότητες κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης (tusi).

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν προμηθευτεί τις ουσίες από αλλοδαπό διακινητή που δρούσε στο νησί, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στη διακριτική παρακολούθησή του και τελικά στην έφοδο στην κατοικία του στην περιοχή Κούνουπας.

Εκεί, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα πλήρως οργανωμένο «φαρμακείο» σκληρών ναρκωτικών.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

- 244,5 γραμμάρια κοκαΐνης
- 98 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης (tusi)
Κλείσιμο
- 288,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης
- 13,2 γραμμάρια κεταμίνης
- 553,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
- 156 δισκία ecstasy
- ποσότητες MDMA
- τρεις ζυγαριές ακριβείας και τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις παραγγελιών

Παράλληλα, κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά ύψους 23.910 ευρώ και 170 δολαρίων, που σύμφωνα με την αστυνομία προέρχονταν από την εμπορία ναρκωτικών.


Κύκλωμα σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες της ελίτ του νησιού

Σύμφωνα με την τιμολόγηση που επικρατεί στις «αγορές της νύχτας» του νησιού, η αξία των κατασχεθέντων ξεπερνά τις 85.000 ευρώ, καθώς η κοκαΐνη πωλείται προς 100–150 ευρώ το γραμμάριο, η ροζ κοκαΐνη ακόμη και 200 ευρώ, ενώ η κεταμίνη κυμαίνεται στα 100–120 ευρώ το γραμμάριο.

Η δράση του κυκλώματος είχε ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες εύπορων τουριστών και θαμώνων κοσμικών πάρτι, με ναρκωτικά συσκευασμένα σε «δόσεις υψηλών προδιαγραφών».

Οι αστυνομικοί επισημαίνουν ότι ο τρόπος οργάνωσης και οι ποσότητες δείχνουν ένα δίκτυο με διεθνείς διασυνδέσεις, στο οποίο φέρεται να συμμετείχε και Ισπανός υπήκοος.

Η σύλληψη του βασικού υπόπτου θεωρείται καίριο χτύπημα, καθώς εντάσσεται στη στρατηγική των στοχευμένων επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών στα νησιά υψηλής τουριστικής κίνησης.

«Δεν θα επιτρέψουμε τα κοσμοπολίτικα νησιά να μετατραπούν σε άντρα διακίνησης ναρκωτικών», είναι το μήνυμα που στέλνουν επιτελείς του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπογραμμίζοντας την προσωπική εντολή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για αυστηρούς ελέγχους και επιχειρήσεις υψηλής έντασης.


Ειδήσεις σήμερα:

«Έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό και ξύπνησα στο νοσοκομείο», ισχυρίζεται η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή

Σάλος με CEO στο US Open: Άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού, δείτε βίντεο

Φρίξος Δρακοντίδης
30 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης