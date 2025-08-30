Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με «χρυσό» τιμοκατάλογο στη Μύκονο - Δείτε τι κατέσχεσαν οι αρχές



Κύκλωμα σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες της ελίτ του νησιού

- ποσότητες MDMA- τρεις ζυγαριές ακριβείας και τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις παραγγελιώνΠαράλληλα, κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά ύψους 23.910 ευρώ και 170 δολαρίων, που σύμφωνα με την αστυνομία προέρχονταν από την εμπορία ναρκωτικών.Σύμφωνα με την τιμολόγηση που επικρατεί στις «αγορές της νύχτας» του νησιού, η αξία των κατασχεθέντω, καθώς ηενώ ηκυμαίνεται σταΗ δράση του κυκλώματος είχε ως στόχο να καλύψει τιςκαι θαμώνωνμε ναρκωτικά συσκευασμένα σε «δόσεις υψηλών προδιαγραφών».Οι αστυνομικοί επισημαίνουν ότι ο τρόπος οργάνωσης και οι ποσότητες δείχνουν ένα δίκτυο με διεθνείς διασυνδέσεις, στο οποίο φέρεται να συμμετείχε και Ισπανός υπήκοος.Η σύλληψη του βασικού υπόπτου θεωρείται καίριο χτύπημα, καθώς εντάσσεται στη στρατηγική των στοχευμένων επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη τηςστα νησιά υψηλής τουριστικής κίνησης.«Δεν θα επιτρέψουμε τα κοσμοπολίτικα νησιά να μετατραπούν σε άντρα διακίνησης ναρκωτικών», είναι το μήνυμα που στέλνουν επιτελείς του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπογραμμίζοντας την προσωπική εντολή τουγια αυστηρούς ελέγχους και