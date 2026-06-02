Χειλάκης: Ήμουν σκωπτικός όταν έλεγα «ξέρω ανθρώπους που μισούσαν τον Γεωργιάδη και προς τιμήν του, τους βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή»
«Όταν λέει ότι κάνω θεσμικό ατόπημα και ευχαριστώ που το λέτε που το κάνω, κάτι λάθος κατάλαβε ο θεσμικός εκπρόσωπος» λέει τώρα ο Αιμίλιος Χειλάκης

Σκωπτικός υποστήριξε ότι ήταν ο Αιμίλιος Χειλάκης όταν έλεγε στο Action 24 πριν από μερικές ημέρες «ξέρω περιπτώσεις που έχουν πάει άνθρωποι στον Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι τον μισούσαν, και πήγαν και τον παρακάλεσαν: Κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θεία μου. Και, απ’ ό,τι έχω μάθει βοήθησε προς τιμήν του σε μια δύσκολη στιγμή».

«Ήμουν σκωπτικός και αυτός μάλλον κάτι λάθος κατάλαβε. Όταν λες σκωπτικά ότι κάνει ρουσφέτια και ο υπουργός Υγείας σε ευχαριστεί ότι το κάνει, καταλαβαίνεις ότι μάλλον κάποιος κάτι δεν κατάλαβε» είπε στον Alpha το πρωί της Τρίτης ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος ήταν ένας από τους 301 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι άλλο τι ζητάς και άλλο τι παραδέχεται ο θεσμικός εκπρόσωπος. Όταν λέει ότι κάνω θεσμικό ατόπημα και ευχαριστώ που το λέτε που το κάνω, κάτι λάθος κατάλαβε ο θεσμικός εκπρόσωπος. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι πολιτικοί είναι αυτοαναφορικοί. Όταν ένας καλλιτέχνης είναι σκωπτικός απέναντι σε αυτό και κάτι δεν κατάλαβε ο υπουργός, δυστυχώς πρέπει να κοιτάξουν τι δεν κατάλαβαν αυτοί που είπαν στον άνθρωπο αυτό να με ευχαριστήσει» κατέληξε ο Αιμίλιος Χειλάκης.



«Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ, κι εγώ και όλο μου το γραφείο, να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπό μας που ζητά τη βοήθειά μας, επειδή κάπου το σύστημα Υγείας τον ταλαιπωρεί» είχε σημειώσει τότε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ευχαριστώντας τον Αιμίλιο Χειλάκη και την δημοσιογράφο Αθηναΐδα Νέγκα για την αναφορά στο πρόσωπό του.

