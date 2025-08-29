Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος Αλβανός με 22 κιλά κάνναβης και 800 λαθραία πακέτα τσιγάρων
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 22 κιλών και 361 γραμμάρια, και 800 λαθρέα πακέτα τσιγάρα
Στη σύλληψη ενός 31χρονου Αλβανού για ναρκωτικά και λαθρεμπόριο τσιγάρων προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (28/8) η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για τη φερόμενη δράση του και τον εντόπισαν καθώς κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του οπότε και συνελήφθη. Σε σπίτι, που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 22 κιλών και 361 γραμμάρια, όπως επίσης 800 πακέτα τσιγάρα που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του ελληνικού Δημοσίου.
Ο 31χρονος Αλβανός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, όπως επίσης για παράβαση του τελωνειακού κώδικα.
