Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος Αλβανός με 22 κιλά κάνναβης και 800 λαθραία πακέτα τσιγάρων
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά Σύλληψη Αλλοδαπός Κάνναβη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος Αλβανός με 22 κιλά κάνναβης και 800 λαθραία πακέτα τσιγάρων

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 22 κιλών και 361 γραμμάρια, και 800 λαθρέα πακέτα τσιγάρα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος Αλβανός με 22 κιλά κάνναβης και 800 λαθραία πακέτα τσιγάρων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 31χρονου Αλβανού για ναρκωτικά και λαθρεμπόριο τσιγάρων προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (28/8) η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για τη φερόμενη δράση του και τον εντόπισαν καθώς κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του οπότε και συνελήφθη. Σε σπίτι, που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 22 κιλών και 361 γραμμάρια, όπως επίσης 800 πακέτα τσιγάρα που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του ελληνικού Δημοσίου.



Ο 31χρονος Αλβανός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, όπως επίσης για παράβαση του τελωνειακού κώδικα.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος Αλβανός με 22 κιλά κάνναβης και 800 λαθραία πακέτα τσιγάρων

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος Αλβανός με 22 κιλά κάνναβης και 800 λαθραία πακέτα τσιγάρων
Κλείσιμο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος Αλβανός με 22 κιλά κάνναβης και 800 λαθραία πακέτα τσιγάρων

Ειδήσεις σήμερα:

Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές

Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης