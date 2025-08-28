Πλακιάς: Με το πόρισμα της Πυροσβεστικής τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες

Δεν καταλάβανε πολλοί ότι καλά τα λέγαμε αλλά την ώρα της δίκης θα πηγαίναμε με στοιχεία που δεν ευσταθούν.Αυτό θα ήταν ταφόπλακα σε όλη την προσπάθεια που έκανα τριάντα μήνες τώρα .Είναι πάρα πολλά τα οποία δεν βλέπουν την δημοσιότητα.Κανένας δεν ασχολήθηκε με το παρών που έδωσα στην ανακρίτρια για τον Τριαντοπουλο και το ίδιο θα κάνω και με τον Καραμανλή .Πήγαμε μόνο 6 οικογένειες .Γιατί ;Δεν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στα πολιτικά πρόσωπα ;Μόνο το φορτίο ;Τέλος για να ξέρετε ο έξυπνος παραδέχεται ο πονηρός δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει .Εγώ πίσω δεν θα κάνω μαθημένος είμαι μια δεξιός μια αριστερός μια τραμπούκος μια δεν ξέρω εγώ τι .Είμαι απλά ο πατέρας που έχασε δύο παιδιά και την ανιψιά του και όλη την ζωή του την δικιά μου και των υπολοίπων μελών της οικογένειας μου .Αυτό είμαι και τίποτα άλλο.Θα παλέψω να πληρώσουν όσοι ευθύνονται για την δολοφονία τους με οποιοδήποτε κόστος .Αλλά τι κόστος λέω ;Μπροστά στην δολοφονία τριών κοριτσιών τι άλλο κόστος μπορεί να έχω ;»