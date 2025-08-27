Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Φωτιά τώρα σε δύο μέτωπα στα Καλύβια Ηλείας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Δύο τα πύρινα μέτωπα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 17 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ
Μαίνεται η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) σε δύο μέτωπα στην περιοχή καλύβια Ηλείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι δύο εστίες μαίνονται σε απόσταση 200 μέτρων η μία από την άλλη και καίνε καλαμιές. Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
