Φωτιά τώρα σε δύο μέτωπα στα Καλύβια Ηλείας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Δύο τα πύρινα μέτωπα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 17 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ

Μαίνεται η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) σε δύο μέτωπα στην περιοχή καλύβια Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι δύο εστίες μαίνονται σε απόσταση 200 μέτρων η μία από την άλλη και καίνε καλαμιές. Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

