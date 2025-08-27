Ήταν λάθος μου, έπρεπε να τον είχα πάρει μαζί μου, λέει η αδερφή του 5χρονου στα Καμίνια
Ο ανήλικος βρέθηκε μόνος του σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου - Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ., απέτρεψε τα χειρότερα
Η 19χρονη αδερφή του 5χρονου αγοριού που βρέθηκε μόνο του σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου το βράδυ της Τρίτης στα Καμίνια, μίλησε για το περιστατικό λέγοντας ότι ήταν λάθος της και ότι έπρεπε να τον είχε πάρει μαζί της.
Όπως ανέφερε η ίδια μιλώντας στο Mega, όταν έφυγε από το σπίτι για λίγο, ζήτησε από το παιδί να μείνει στον καναπέ και να παρακολουθεί τηλεόραση, κλείνοντας την πόρτα του σπιτιού για να εξασφαλίσει ότι δεν θα φύγει: «Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι» είπε χαρακτηριστικά η 19χρονη.
Και πρόσθεσε: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει εκεί. Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα-δύο λεπτά, αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι». Η 19χρονη, ανέλαβε την ευθύνη για το γεγονός, λέγοντας πως «ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το είχα πάρει μαζί μου πολύ απλά».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή, έλαβαν σήμα για ανήλικο που βρισκόταν στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο, απέτρεψε τα χειρότερα. Οι αστυνομικοί, αφού ανέβηκαν στο μπαλκόνι, διασφάλισαν ότι το παιδί δεν κινδύνευε, μέχρι την άφιξη της αδερφής του.
