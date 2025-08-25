Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο καπέλο jockey, μαύρη βερμούδα, άσπρη μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια
Στις 24/08/2025 και ώρα 16:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ο Μαλίκ Ιντάν, ηλικίας 14 ετών, ιρακινής καταγωγής.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 25/08/2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
O Μαλίκ Ιντάν έχει ύψος 1, 60 μ., έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια και το βάρος του είναι κανονικό. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο καπέλο jockey, μαύρη βερμούδα, άσπρη μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple
