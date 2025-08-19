Το ψευδοκράτος πήγε Disneyland και οι Τουρκοκύπριοι πανηγυρίζουν

Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ως μεγάλη επιτυχία παρουσιάζει το ψευδοκράτος χορευτική παράσταση που έδωσε τουρκοκυπριακό χορευτικό συγκρότημα στην Disneyland στο Παρίσι.
Μέσα Ενημέρωσης επικεντρώνονται στο γεγονός ότι ακούστηκε το όνομα της «ΤΔΒΚ» (ψευδοκράτος), το οποίο αναφέρθηκε και στις ανακοινώσεις του φημισμένου πάρκου για την εκδήλωση.
Η παράσταση δόθηκε στο θέατρο Videopolis στο πλαίσιο των δράσεων φιλοξενίας από την Disneyland χορευτικών συγκροτημάτων από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το ψευδοκράτος εκπροσώπησε το «Κέντρο Εκπαίδευσης Χορού Κύπρου», υπό τη διεύθυνση του Gönül İsmail.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στα κατεχόμενα, πλήθος Τουρκοκυπρίων παρακολούθησε την παράσταση με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και χειροκρότησε τους χορευτές που «εκπροσώπησαν με υπερηφάνεια» το ψευδοκράτος.
