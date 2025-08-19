Το ψευδοκράτος πήγε Disneyland και οι Τουρκοκύπριοι πανηγυρίζουν
ΕΛΛΑΔΑ
Ψευδοκράτος Τουρκία Τουρκοκύπριοι Disneyland

Το ψευδοκράτος πήγε Disneyland και οι Τουρκοκύπριοι πανηγυρίζουν

Η παράσταση δόθηκε στο θέατρο Videopolis στο πλαίσιο των δράσεων φιλοξενίας από την Disneyland χορευτικών συγκροτημάτων από κάθε γωνιά του πλανήτη

Το ψευδοκράτος πήγε Disneyland και οι Τουρκοκύπριοι πανηγυρίζουν
Μανώλης Καλατζής
18 ΣΧΟΛΙΑ
Ως μεγάλη επιτυχία παρουσιάζει το ψευδοκράτος χορευτική παράσταση που έδωσε τουρκοκυπριακό χορευτικό συγκρότημα στην Disneyland στο Παρίσι.

Μέσα Ενημέρωσης επικεντρώνονται στο γεγονός ότι ακούστηκε το όνομα της «ΤΔΒΚ» (ψευδοκράτος), το οποίο αναφέρθηκε και στις ανακοινώσεις του φημισμένου πάρκου για την εκδήλωση.

Το ψευδοκράτος πήγε Disneyland και οι Τουρκοκύπριοι πανηγυρίζουν
Ακούστηκε το όνομα της «ΤΔΒΚ» (ψευδοκράτος), το οποίο αναφέρθηκε και στις ανακοινώσεις του φημισμένου πάρκου για την εκδήλωση

Η παράσταση δόθηκε στο θέατρο Videopolis στο πλαίσιο των δράσεων φιλοξενίας από την Disneyland χορευτικών συγκροτημάτων από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το ψευδοκράτος εκπροσώπησε το «Κέντρο Εκπαίδευσης Χορού Κύπρου», υπό τη διεύθυνση του Gönül İsmail.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στα κατεχόμενα, πλήθος Τουρκοκυπρίων παρακολούθησε την παράσταση με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και χειροκρότησε τους χορευτές που «εκπροσώπησαν με υπερηφάνεια» το ψευδοκράτος.

Το ψευδοκράτος πήγε Disneyland και οι Τουρκοκύπριοι πανηγυρίζουν
Το ψευδοκράτος εκπροσώπησε το «Κέντρο Εκπαίδευσης Χορού Κύπρου», υπό τη διεύθυνση του Gönül İsmail

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες

Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο

Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Μανώλης Καλατζής
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης