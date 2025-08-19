Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ξαφνική μπόρα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε βίντεο
Η έντονη βροχόπτωση κράτησε μόνο λίγα λεπτά
Μία ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (19/8) στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν τις 2, ξαφνιάζοντας τους κατοίκους που δεν ήταν προετοιμασμένοι για τέτοια καιρικά φαινόμενα εν μέσω καλοκαιριού.
Όπως είναι φυσικό οι περισσότεροι πολίτες δεν είχαν μαζί τους ομπρέλες, με αποτέλεσμα να αναζητήσουν πρόχειρα καταφύγια σε στοές, στάσεις λεωφορείων και καταστήματα.
Μέσα σε λίγα λεπτά η έντονη βροχόπτωση υποχώρησε και απλά ψιχάλιζε.
Δείτε βίντεο:
