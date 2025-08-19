Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Στον ανακριτή ο 56χρονος Βούλγαρος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του στην Κρήτη
O 56χρονος αφού ξυλοφόρτωσε τη γυναίκα στη συνέχεια της κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα
Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 56χρονος Βούλγαρος ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο κατηγορούμενος απολογείται στον ανακριτή για την πράξη του που είχε σαν αποτέλεσμα να μεταφερθεί η άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργείο.
Στην προσπάθειά της να διαφύγει και να προστατευτεί η 45χρονη βγήκε από το σπίτι και προσπάθησε να μπει σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο. Ο 56χρονος όμως, εκτός ελέγχου, την εγκλώβισε στο σημείο και με ένα μεγάλο μαχαίρι την τραυμάτισε πολύ σοβαρά καταφέρνοντάς της 10 χτυπήματα.
Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Η 45χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς με την έγκαιρη επέμβαση των γιατρών η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Ο 56χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον Ανακριτή Χανίων την ερχόμενη Τρίτη.
Το χρονικόΤην ίδια ώρα, σοκάρουν οι λεπτομέρειες των μαρτυρίων που βίωσε η 45χρονη στα χέρια του συντρόφου της. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, καβγάδισε στο σπίτι όπου διέμενε στον Φονέ του Δήμου Αποκορώνου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ο 56χρονος αρπάζοντας μια ξύλινη καρέκλα άρχισε να χτυπά πολλές φορές τη 45χρονη σε διάφορα σημεία του σώματός της.
