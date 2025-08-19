Στον ανακριτή ο 56χρονος Βούλγαρος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση με μαχαίρι Ξυλοδαρμός Κρήτη

Στον ανακριτή ο 56χρονος Βούλγαρος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του στην Κρήτη

O 56χρονος αφού ξυλοφόρτωσε τη γυναίκα στη συνέχεια της κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα

Στον ανακριτή ο 56χρονος Βούλγαρος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του στην Κρήτη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 56χρονος Βούλγαρος ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο κατηγορούμενος απολογείται στον ανακριτή για την πράξη του που είχε σαν αποτέλεσμα να μεταφερθεί η άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργείο.


Το χρονικό

Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι λεπτομέρειες των μαρτυρίων που βίωσε η 45χρονη στα χέρια του συντρόφου της. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, καβγάδισε στο σπίτι όπου διέμενε στον Φονέ του Δήμου Αποκορώνου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ο 56χρονος αρπάζοντας μια ξύλινη καρέκλα άρχισε να χτυπά πολλές φορές τη 45χρονη σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Στην προσπάθειά της να διαφύγει και να προστατευτεί η 45χρονη βγήκε από το σπίτι και προσπάθησε να μπει σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο. Ο 56χρονος όμως, εκτός ελέγχου, την εγκλώβισε στο σημείο και με ένα μεγάλο μαχαίρι την τραυμάτισε πολύ σοβαρά καταφέρνοντάς της 10 χτυπήματα.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Η 45χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς με την έγκαιρη επέμβαση των γιατρών η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 56χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον Ανακριτή Χανίων την ερχόμενη Τρίτη.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Κέρδη και παγίδες μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία - Σε τι συμφώνησαν Τραμπ και Ευρωπαίοι

Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία

Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης