Φωτιά στην Αχαΐα: Ζημιές στον σιδηρόδρομο από τη μεγάλη πυρκαγιά – Εκτός λειτουργίας δύο στάσεις

Σε λειτουργία βρίσκεται το τμήμα από τον Άγιο Ανδρέα έως τα Βραχνέικα, ωστόσο δύο στάσεις – τα Τσουκναίικα και τα Καμίνια – παραμένουν ανενεργές