Φωτιά στην Αχαΐα: Ζημιές στον σιδηρόδρομο από τη μεγάλη πυρκαγιά – Εκτός λειτουργίας δύο στάσεις
Σε λειτουργία βρίσκεται το τμήμα από τον Άγιο Ανδρέα έως τα Βραχνέικα, ωστόσο δύο στάσεις – τα Τσουκναίικα και τα Καμίνια – παραμένουν ανενεργές
Μερικώς έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των τρένων στην Αχαΐα, μετά τις ζημιές που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει την περιοχή από το απόγευμα της Τρίτης. Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον το τμήμα από τον Άγιο Ανδρέα έως τα Βραχνέικα, ωστόσο δύο στάσεις – τα Τσουκναίικα και τα Καμίνια – παραμένουν ανενεργές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η στάση στα Τσουκνέικα αναμένεται να επανέλθει εντός της ημέρας, ενώ στα Καμίνια οι ζημιές είναι πιο εκτεταμένες και η αποκατάσταση θα απαιτήσει περισσότερες ημέρες.
Η ένταση του θερμικού φορτίου από τη φωτιά προκάλεσε σημαντική – και σπάνια – καταστροφή, καθώς στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα η θερμότητα ήταν τόσο υψηλή που έλιωσε ακόμη και τους στρωτήρες της γραμμής.
