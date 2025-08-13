ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Ζημιές στον σιδηρόδρομο από τη μεγάλη πυρκαγιά – Εκτός λειτουργίας δύο στάσεις
Σε λειτουργία βρίσκεται το τμήμα από τον Άγιο Ανδρέα έως τα Βραχνέικα, ωστόσο δύο στάσεις – τα Τσουκναίικα και τα Καμίνια – παραμένουν ανενεργές

Μαριάννα Τζάννε
Μερικώς έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των τρένων στην Αχαΐα, μετά τις ζημιές που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει την περιοχή από το απόγευμα της Τρίτης. Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον το τμήμα από τον Άγιο Ανδρέα έως τα Βραχνέικα, ωστόσο δύο στάσεις – τα Τσουκναίικα και τα Καμίνια – παραμένουν ανενεργές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η στάση στα Τσουκνέικα αναμένεται να επανέλθει εντός της ημέρας, ενώ στα Καμίνια οι ζημιές είναι πιο εκτεταμένες και η αποκατάσταση θα απαιτήσει περισσότερες ημέρες.

Η ένταση του θερμικού φορτίου από τη φωτιά προκάλεσε σημαντική – και σπάνια – καταστροφή, καθώς στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα η θερμότητα ήταν τόσο υψηλή που έλιωσε ακόμη και τους στρωτήρες της γραμμής.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο

Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα

Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
