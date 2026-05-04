Δείτε βίντεο: Υποψήφιος βουλευτής χτυπά επόπτη σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Κύπρο
Σάλο έχει προκαλέσει στην Κύπρο βίντεο από ποδοσφαιρικό αγώνα, όπου υποψήφιος βουλευτής εισέβαλε στο γήπεδο και ξυλοκόπησε τον επόπτη της αναμέτρησης.
Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η στιγμή που ο θύτης, μετά από σφύριγμα του ρέφερι της αναμέτρησης Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα για ερασιτεχνική κατηγορία στην Κύπρο εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο και επιτίθεται τόσο κατά του επόπτη όσο και κατά του διαιτητή.
Όπως αναφέρει το philenews.com, προς τη λήξη του αγώνα, άγνωστο πρόσωπο έριξε πλαστικό μπουκάλι, το οποίο χτύπησε τον βοηθό διαιτητή. Την ίδια ώρα, το δεύτερο πρόσωπο (ο υποψήφιος βουλευτής) εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και επιτέθηκε εναντίον του, γρονθοκοπώντας τον.
Μετά το συμβάν, ο αγώνας διακόπηκε και ο βοηθός διαιτητή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο, ενώ για τον δράστη η Αστυνομία αφού τον ταυτοποίησε προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης.
Δράστης είναι ο υποψήφιος βουλευτής του κόμματος Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών στην περιφέρεια της Λεμεσού, Κώστας Νικολάου, ο οποίος πριν λίγες ημέρες είχε πρωταγωνιστήσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας Κύπριων κτηνοτρόφων στη Λάρνακα για τον αφθώδη πυρετό, όπου μάλιστα είχε... παραδώσει το μικρό του αγόρι στον υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Φυτιρή, λέγοντας «τα ζώα μας πεινούν και πεινούν και τα μωρά μας».
Μετά την γνωστοποίηση του περιστατικού, οι Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών εξέδωσαν ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο Κώστα Νικολάου τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου.
