Κύκλωμα απατεώνων στα Χανιά: Προφυλακίστηκαν τρία μέλη μετά την απολογία τους, πώς δρούσε η σπείρα

Προσποιούνταν είτε τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, είτε λογιστές, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα - Τρεις συλλήψεις

Στη φυλακή οδηγήθηκαν, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Χανίων. Η υπόθεση αφορά τουλάχιστον, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία ταυτοποιημένα άτομα. Ένας ακόμη κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του.Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Χανίωνοι οποίοι μαζί με τρεις ακόμη που έχουν ταυτοποιηθεί, κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες και η οποία εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.Πρόκειται για τους νεαρούς που συνελήφθησαν την ημέρα της Πρωτομαγιάς κατά την αποβίβαση τους από το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά. Ένας ακόμη Ρομά που εμφανίσθηκε οικειοθελώς στις αρχές και απολογήθηκε, αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος του.Σύμφωνα με το neakriti.gr, σοι κατηγορούμενοι, απολογήθηκαν για έξι τετελεσμένες απάτες και μία απόπειρα καθώς και για κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.Υπενθυμίζεταια ότι μέλη της ίδιας οικογένειας και πρόσωπα του φιλικού και στενού τους περιβάλλοντος, είναι οι έξι φερόμενοι δράστες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που μέσα στον Απρίλιο είχαν εξαπατήσει έξι ανυποψίαστους πολίτες στα Χανιά και είχαν αποπειραθεί να εξαπατήσουν κι έναν έβδομο, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ένας 27χρονος, ένας 21 ετών και ένας 19χρονος. Από τα έξι άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, οι τρεις είναι αδέλφια, ο ένας είναι σύντροφος της κόρης μέλους της σπείρας, ενώ οι υπόλοιποι συνδέονταν με φιλικούς δεσμούς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομίας.Οι δράστες δήλωναν είτε τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ είτε λογιστές και έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν και να απομακρύνουν για λόγους ασφαλείας, όπως τους έλεγαν, κοσμήματα, χαρτονομίσματα, τραπεζικές κάρτες, με το πρόσχημα ότι θα γίνονταν εργασίες ρύθμισης της τάσης του ρεύματος ή διόρθωσης βλάβης στα σπίτια τους. Όταν εμφανίζονταν ως λογιστές το σενάριο που εφάρμοζαν προς τα θύματά τους, ήταν ότι επειδή δήθεν όφειλαν μεγάλο ποσό στην εφορία, έπρεπε να συγκεντρώσουν χρήματα για να πληρώσουν το ανύπαρκτο πρόστιμο.Μέχρι σήμερα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων έχει εξιχνιάσει έξι απάτες από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση με θύμα ένα ανήλικο, που έβαλε σε πλαστική σακούλα κοσμήματα 15.000 ευρώ, μετρητά 1.000 ευρώ και την ταυτότητα της μητέρας του και τα άφησε έξω από το σπίτι τους. Αλλά και η περίπτωση 68χρονης, την οποία οι δράστες υλοποιώντας το σενάριο του λογιστή, έπεισαν να βάλει σε φάκελο 20.000 ευρώ σε μετρητά και να τα παραδώσει σε μέλος της συμμορίας που πήγε στο σπίτι της.Η δράση της οργάνωσης κορυφώθηκε με τη ληστεία σε βάρος υπερήλικης. Όταν η γυναίκα, μετά από τηλεφωνική καθοδήγηση, προσπάθησε να ανακτήσει τα αντικείμενα που είχε παραδώσει, μέλος της οργάνωσης της άσκησε βία και την τραυμάτισε κατά τη διάρκεια της αρπαγής της σακούλας με τα τιμαλφή.

Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας σε σπίτια και καταστήματα. Μάλιστα, από το κινητό ενός εξ αυτών ανακτήθηκαν φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να βρίσκεται μέσα σε κοσμηματοπωλείο και να πουλάει χρυσαφικά που έχει αρπάξει από θύμα του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένα ρολόι χειρός, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας επιμελώς κρυμμένο σε αυλή σπιτιού, ενώ σε άλλες εικόνες φαίνονται να ποζάρουν κρατώντας μετρητά.