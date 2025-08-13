Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Καιρός: Ζέστη και ισχυροί βοριάδες και σήμερα - Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 10 περιφέρειες
Καιρός: Ζέστη και ισχυροί βοριάδες και σήμερα - Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 10 περιφέρειες
Στα δυτικά και νότια χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες - Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου
Οι ισχυροί βοριάδες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, με εντάσεις 5-7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από την Πέμπτη οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν στα 4-6 μποφόρ, ενώ περαιτέρω πτώση θα σημειωθεί την Παρασκευή, ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Σε υψηλά επίπεδα θα κινηθεί σήμερα και η θερμοκρασία αγγίζοντας τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά.
Οπότε και ο σημερινός χάρτης όσον αφορά την επικινδυνότητα για τις πυρκαγιές είναι σχεδόν ίδιος με τον χθεσινό, δηλαδή έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα επίπεδο 4 σε αρκετές περιοχές και είναι οι περιοχές αυτές που φυσάει το έντονο βορειοανατολικό ρεύμα, δηλαδή το βορειοανατολικό Αιγαίο, Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική και έπειτα τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά μέχρι και τον νότιο Ιόνιο
Ειδικότερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ 'Αρτας)
Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειεςΔύσκολη από πλευράς κινδύνου πυρκαγιών θα είναι και η σημερινή μέρα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο παραμένει σε επιφυλακή, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.
Παράλληλα, για μια ακόμα φορά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.
Η μέγιστη καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας και ήταν ίση με 42.8 °C. Στην Ανατολικά Στερεά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη οι θερμοκρασίες κρατήθηκαν σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα, λόγω και της επίδραση των βορείων ανέμων. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 169 από τους 545 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~31%), τους 37 °C σε 75 σταθμούς (ποσοστό ~14%) και τους 40 °C σε 15 σταθμούς.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 21 έως 35, στην Ήπειρο από 23 έως 39, στη Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 25 έως 38, στη υπόλοιπη Στερεά και Πελοπόννησο από 22 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 23 έως 36, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 34 και στην Κρήτη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων όπου οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα γίνουν βόρειοι 3 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι έως τις πρώτες βραδινές ώρες θα γίνουν βόρειοι 3 έως 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν οι θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Ζακύνθου όπου οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες, τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 28 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα βορειοανατολικά από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Τετάρτη 13/08— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Αττική #Κύθηρα #Βοιωτία #Εύβοια & #Σκύρο
📍#Αργολίδα #Κορινθία #Ηλεία #Λακωνία #Μεσσηνία
📍#Φωκίδα #Αιτωλοακαρνανία #Πρέβεζα #Άρτα
📍#Καβάλα #Θάσο #Ροδόπη #Έβρο #Σαμοθράκη #Λήμνο #Λέσβο… pic.twitter.com/HwAAk5r3AE
Στα δυτικά και νότια χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίεςΣε Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά και Ήπειρο καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της Τρίτης 12/08, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Ο καιρός σήμεραΑναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κυρίως στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη καθώς και πρόσκαιρες, αραιές νεφώσεις στο Αιγαίο. Ελαφρά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.
Ο καιρός την Πέμπτη 14 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών και της Κρήτης.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Παρασκευή 15 Αυγούστου (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα βορειοανατολικά από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο 16 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Κυριακή 18 ΑυγούστουΓενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
