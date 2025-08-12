Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Κοζάνη: 48χρονος απειλούσε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τα Κάστρα Σερβίων
Κοζάνη: 48χρονος απειλούσε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τα Κάστρα Σερβίων
Με τη συνδρομή αστυνομικών και συγγενικών του προσώπων πείστηκε να κατέβει από τα Κάστρα
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης στην Κοζάνη, καθώς ένα ένας άντρας απειλούσε να αυτοκτονήσει.
Σύμφωνα με το Kozanimedia, ο 48χρονος απειλούσε να πέσει από τα Κάστρα Σερβίων.
Στο σημείο βρέθηκαν περιπολικά της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ λίγο αργότερα, με τη συνδρομή και συγγενικών του προσώπων, ο 48χρονος πείστηκε να κατεβεί.
Ο εν λόγω άντρας, τα κίνητρα του οποίου για την κίνηση αυτή παραμένουν άγνωστα, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης.
