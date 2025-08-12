ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Κοζάνη: 48χρονος απειλούσε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τα Κάστρα Σερβίων
ΕΛΛΑΔΑ
Κοζάνη Απειλή Απόπειρα αυτοκτονίας

Κοζάνη: 48χρονος απειλούσε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τα Κάστρα Σερβίων

Με τη συνδρομή αστυνομικών και συγγενικών του προσώπων πείστηκε να κατέβει από τα Κάστρα

Κοζάνη: 48χρονος απειλούσε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τα Κάστρα Σερβίων
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης στην Κοζάνη, καθώς ένα ένας άντρας απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με το Kozanimedia, ο 48χρονος απειλούσε να πέσει από τα Κάστρα Σερβίων.

Στο σημείο βρέθηκαν περιπολικά της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ λίγο αργότερα, με τη συνδρομή και συγγενικών του προσώπων, ο 48χρονος πείστηκε να κατεβεί.

Ο εν λόγω άντρας, τα κίνητρα του οποίου για την κίνηση αυτή παραμένουν άγνωστα, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης.


Ειδήσεις σήμερα:

No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο

Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης