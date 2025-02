Ποιο είναι το Sorbonne Paris Nord που καταθέτει την πρώτη αίτηση αδειοδότησης για μη κρατικό ΑΕΙ στην Ελλάδα

Το χρονοδιάγραμμα και το πλαίσιο λειτουργίας των κρατικών Πανεπιστημίων

Τον Απρίλιο η συζήτηση των προσφυγών στο ΣτΕ

το Νοέμβριο 2024: GRAS Global Ranking of Academic Subjects - ShanghaiRanking (Business Administration), το University Sorbonne Paris Nord επιτυγχάνει θέση 201.Το Σεπτέμβριο 2024: NTU Performance Ranking of Scientific Papers, επιτυγχάνει θέση 851.Και πάλι το Σεπτέμβριο 2024: NTU Rankings by Subject (Economics & Business), το University Sorbonne Paris Nord επιτυγχάνει θέση 401.Τον Ιούλιο 2024: URAP University Ranking by Academic Performance - By Field (Business), ενημέρωση, επιτυγχάνει θέση 1424.Γενικά, το University Sorbonne Paris Nord συγκαταλέγεται σε QS World University Rankings, US News: Best Global Universities, QS World University Rankings: Europe, CWTS Leiden Ranking, Scimago Institutions Rankings, CWUR Center for World University Rankings, μεταξύ άλλων.Η υψηλότερη κατάταξη που έλαβε το University Sorbonne Paris Nord ήταν #341 μεταξύ 108 διεθνών κατατάξεων.Ξεκινώντας να λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, τα Μη Κρατικά Μη Κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια, εδραιώνονται βάσει νόμου με τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη κριτήρια ίδρυσης. Θα παρέχουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.Όπως προβλέπει ο νόμος, απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση είναι η διεξαγωγή έρευνας στα μη κρατικά πανεπιστήμια ενώ θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές σχετικά με τις κτηριακές υποδομές, τις βιβλιοθήκες καθώς και τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και εργαστήρια, ανάλογα με τις ειδικότητες που παρέχουν.Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, η αίτηση υποβάλλεται από το μητρικό Ίδρυμα, η οποία θα πρέπει να λάβει έγκριση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και επί της οποίας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε διάστημα 120 ημερών (άρθρο 135).Αναφορικά με τη χορήγηση και διατήρηση της άδειας λειτουργίας, σημειώνεται ότι πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια:- Κάθε Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) διαθέτει κατ' ελάχιστον τρεις Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία.- Εξαιρετικά και εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες 20 θέσεις σε αναγνωρισμένη διεθνή παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων, το ΝΠΠΕ δύναται να αποτελείται από μία κατ’ ελάχιστον Σχολή με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κύκλου σπουδών.- Κάθε ΝΠΠΕ διαθέτει την αξιολόγηση και πιστοποίηση από το μητρικό ίδρυμα για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών του.Κάθε ΝΠΠΕ προσφέρει για κάθε σχολή τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών που έχει πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ.- Κάθε ΝΠΠΕ διαθέτει το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το απαιτούμενο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό υποστήριξης, το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.- Κάθε ΝΠΠΕ διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό,. Ειδικότερα, οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε διδασκαλία, μελέτη, και τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες που εφαρμόζονται για τους χώρους εκπαιδευτηρίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτηριοδομικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής, να διαθέτει λειτουργική βιβλιοθήκη, χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών κατόπιν έγκρισης της ΕΘΑΑΕ, οπτικοακουστικά μέσα και εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το ΝΠΠΕ δύναται να διαθέτει δευτερογενή μη αυτοτελή κτίρια μόνο εντός των ορίων της ίδιας περιφερειακής ενότητας στην οποία έχει την έδρα του, ενώ δύναται να διαθέτει αυτοτελή κτίρια σε άλλη πόλη εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας.Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύονται, φυσικά, και από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων είναι το καταστατικό του εκάστοτε ΝΠΠΕ, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με εγκατάσταση στην Ελλάδα ποσού 500.000 ευρώ για κάθε σχολή, παράβολο τουλάχιστον 500.000 ευρώ ανά αίτηση, κατόψεις όλων των χώρων με χαρακτηρισμό χρήσης αυτών και αποτύπωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία για όλα τα κτίρια καθώς και πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια επιλογής, εισαγωγής, αξιολόγησης και αποφοίτησης, που εφαρμόζονται από το ΝΠΠΕ.Ο νόμος για την αδειοδότηση και λειτουργία των ΝΠΠΕ, των μη κρατικών πανεπιστημίων πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 11 Απριλίου.Υπενθυμίζεται ότι έχουν προσφύγει- η ΠΟΣΔΕΠ και επτά πανεπιστημιακοί- ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος