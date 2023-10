Καλωσορίζουμε την άνεση στη ρινική αποσυμφόρηση

3

Sponsored contentΔυσκολία στην αναπνοή, συχνή επιθυμία για φύσημα της μύτης και διαταραχές στον ύπνο είναι γνώριμες σε όλους μας συνέπειες της βουλωμένης μύτης. Το εν λόγω φαινόμενο είναι πολύ πιο συχνό από όσο φανταζόμαστε και επηρεάζει άμεσα τις συνήθειες των ασθενών, που πάσχουν από ρινική συμφόρηση.Οι αρνητικές συνέπειες της βουλωμένης μύτης είναι έντονες κατά τη διάρκεια της προσωπικής αλλά και επαγγελματικής ζωής. Η ρινική συμφόρηση κρύβει πολλές αιτίες. Η ρινική συμφόρηση είναι ένα από τα κύρια συμπτώματα κρυολογήματος και γρίπης και επηρεάζει τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού ετησίωςΑποτέλεσμα φλεγμονής των επιφανειών της μύτης, η ρινική συμφόρηση μπορεί επίσης να προκληθεί από ρινοκολπίτιδα, φλεγμονές της άνω αναπνευστικής οδού καθώς και αλλεργική ρινίτιδαΗ αναπνοή επηρεάζει την πνευματική και σωματική μας υγεία, τη φυσική μας κατάστασή, τη συγκέντρωσή μας, ακόμη και τις σχέσεις μας. Μια υγιής μύτη μπορεί να βελτιώσει θεαματικά τη συνολική μας ευεξία. Η ρινική κοιλότητα είναι το βασικότερο κομμάτι του αναπνευστικού μας συστήματος. Πλήρως υπεύθυνη για την εισπνοή και εκπνοή, η μύτη είναι το κλειδί στο φιλτράρισμα του εισπνεόμενου αέρα, ενώ παράλληλα αποτελεί τον φυσικό μηχανισμό άμυνας που διαθέτει ο οργανισμός για να αντιμετωπίσει μικρόβια, ιούς και γύρη. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να φροντίζουμε να διατηρούμε την υγεία της μύτης, ώστε να αναπνέουμε χωρίς εμπόδια ή επιπλοκές που να δυσκολεύουν τις λειτουργίες της.Πώς όμως θα αντιμετωπίσουμε τη βουλωμένη μύτη; Πώς θα το πετύχουμε αυτό; Χρησιμοποιώντας ρινικά αποσυμφορητικά σπρέι που ανακουφίζουν από τη βουλωμένη μύτη, εστιάζοντας στην πάσχουσα περιοχή. Το νέο, η επόμενη γενιά στα ρινικά σπρέι, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία & άνεση* σε ανθρώπους που υποφέρουν από ρινική συμφόρηση λόγω κρυολογήματος, αλλεργικής ρινίτιδας και ιγμορίτιδας.Μία νέα καινοτομία χρησιμοποιεί τη νέα τεχνολογία μικρο-σταγονιδίων για να διαχέει ολοκληρωμένο αλλά ήπιο ψεκασμό που καλύπτει ομοιόμορφα τις μολυσμένες περιοχές της βουλωμένης μύτης, χωρίς διαρροή στο πίσω μέρος τη μύτης και στο λάρυγγαΕπιτέλους, μπορούμε να αναπνεύσουμε ελεύθερα με το πάτημα ενός κουμπιού με το νέο Οtrivin*, που αποσυμφορεί εύκολα και γρήγορα τη βουλωμένη μύτη. Μάθε τα πάντα για τη νέα εμπειρία Οtrivin*σε σχέση με το Otrivin Spray χωρίς συντηρητικάΓια περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επισκεφθείς τον σύνδεσμοReferences:1 Hagen M, Shanga G, Caron S, Debnath G. Nasal cast deposition for xylo- and oxymetazoline formulations using two different nasal pumps. Rhinology Online, 2023; 6: 11–17.2 Eccles, R. et al, The nasal decongestant effect of xylometazoline in the common cold. American Journal of Rhinology, 2008 ; 491-4963 Respiratory Health Landscape – IPSOS, 5 markets 2022