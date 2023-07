Μπες στον κόσμο των θαλάσσιων σπορ και ανακάλυψε το SUP

Κλείσιμο

Sponsored ContentΗ στιγμή που νιώθουμε πως το καλοκαίρι έχει έρθει είναι ίσως όταν διαλέγουμε το καινούργιο μαγιό μας. Βουτιές, και πάλι βουτιές και μετά χαλάρωση στην ξαπλώστρα και την πετσέτα και ατέλειωτη διασκέδαση με το νέο στρώμα θαλάσσης που πήραμε. Αυτή η εικόνα μπορεί όμως να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με τα θαλάσσια σπορ. Τα πράγματα γίνονται πιο συναρπαστικά με. Μια ιστορική μάρκα με πολύ μεγάλη τεχνογνωσία στα θαλάσσια σπορ και βέβαια διάσημη ανάμεσα στους surfers. Σκέφτεσαι ότι τα θαλάσσια σπορ είναι μόνο για extreme τύπους; Κι όμως η σανίδα θαλάσσης είναι για όλους.Η σανίδα θαλάσσης δεν έχει πανί, και πάνω της μπορείς να σταθείς όρθιος ή να γονατίσεις κάνοντας κουπί. Κάτι ανάμεσα σε surf και καγιάκ, που προσφέρει υπέροχες στιγμές ξεγνοιασιάς. Όσοι την έχουν δοκιμάσει περιγράφουν μια αίσθηση απερίγραπτη που σε κάνει να νιώθεις ότι γλιστράς πάνω στο νερό ενώ ταυτόχρονα γυμνάζεσαι χωρίς να το καταλαβαίνεις αφού προσπαθώντας να ισορροπήσεις, κινητοποιείς αυτόματα όλους τους μυς σου. Αν υπάρχει ένα μειονέκτημα, αυτό είναι ο όγκος της σανίδας αλλά αυτό λύνεται με τη φουσκωτή σανίδα SUP Mistral, που, στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου.Έχεις δηλαδή φουσκωτή σανίδα θαλάσσης με κάθισμα για να μετατρέπεται σε καγιάκ ή μεγαλύτερη χωρίς κάθισμα ιδανική για γιόγκα, με κουπί γενικής χρήσης, τρόμπα διπλού θαλάμου, σακίδιο πλάτης, λουρί ποδιού-leash, σετ αυτοκόλλητα επισκευής, πτερύγια US, και πολλά ακόμη που θα κάνουν τις θαλάσσιες δραστηριότητές σου ακόμη πιο ευχάριστες.Ο σάκος αποθήκευσης dry bag με πρακτικό κλείσιμο θα κρατήσει τον εξοπλισμό σου τακτοποιημένο και στεγνό, η αδιάβροχη θήκη μέσης και ο ιμάντας μεταφοράς σανίδας SUP θα σου λύσουν τα χέρια, ενώ η μπλούζα κολύμβησης και το σορτσάκι θαλάσσης θα σε κάνουν να νιώσεις άνετα και ευχάριστα.Αν τώρα ανησυχείς για το κόστος, η Lidl έχει φροντίσει ώστε η φουσκωτή σανίδα θαλάσσης SUP να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα σε προσιτή τιμή. Έχει πλατύ σχήμα για μεγάλη ευστάθεια και πολλαπλές δυνατότητες χρήσης, είναι φτιαγμένη από ενισχυμένο, ανθεκτικό υλικό Drop Stitch για αυξημένη ακαμψία της σανίδας, η αντιολισθητική επικάλυψη καταστρώματος από υλικό EVA φροντίζει για ασφαλή όρθια στάση, ενώ το σύστημα διπλού θαλάμου βελτιώνει τη σταθερότητα και αυξάνει την ασφάλεια.