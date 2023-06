Astir Marina - Βουλιαγμένη: 4,5 εκατ. ευρώ για μία θέση στην καλύτερη μαρίνα της Μεσογείου

Μακέτα που δείχνει πώς θα είναι ο χώρος όταν θα φιλοξενεί πολυτελή σκάφη

Σχέδιο που δείχνει πώς θα ελλιμενίζονται τα σκάφη ανάλογα με το μήκος τους

Το χερσαίο κομμάτι της μαρίνας θα περιλαμβάνει 15 καταστήματα κορυφαίων brands, δύο επώνυμα καταστήματα από τον χώρο της εστίασης, υπόγειους χώρους στάθμευσης, αλλά και πράσινους χώρους περιπάτου, ανοιχτούς σε όλους τους επισκέπτες

Οι, το γαλάζιο του ουρανού και το, σε συνδυασμό με την πολυνησία του Αιγαίου και του Ιονίου, ανέκαθεν αποτελούσαν, αντίβαρο της Καραϊβικής.κρατούσε και κρατάει ένα ξεχωριστό, ζωγραφισμένο με πολύχρωμα και δυνατά χρώματα, κομμάτι της γενικής εικόνας.κάθε καλοκαίρι πλέουν, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του, αστέρες του κινηματογράφου και της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, αλλά και του αθλητισμού, επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους πάνω σε υπερπολυτελείς θαλαμηγούς και mega yachts απολαμβάνοντας τις πανέμορφες εικόνες των ελληνικών νησιών και τις αισθήσεις που αναδύονται από το ελληνικό καλοκαίρι.Ζουν στην πραγματικότητα τον μύθο τους στην Ελλάδα και το επικοινωνούν στα εκατομμύρια θαυμαστές τους μέσω φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού που ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ένα μεσαίου μεγέθους yacht συνεισφέρει όσο, ενώ ένα και μόνο mega yacht παράγει το αποτέλεσμα ενός ολόκληρου resort. Η διαφήμιση από στόμα σε στόμα που ακολουθεί έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα λόγω της επιδραστικότητας που έχουν οι jet setters επισκέπτες.στον θαλάσσιο τουρισμό παίρνει άλλη διάσταση, αφού πλέον ελληνικά και ξένα κεφάλαια επενδύονται για να κατασκευαστούν πολυτελείς μαρίνες που θα γίνουν πόλος έλξης για υπερπολυτελή σκάφη τα οποία θα ελλιμενίζονται εκεί, δημιουργώντας έναν ακόμη πόρο εσόδων για την τοπική και εθνική οικονομία.Οταν ακούμε Ιμπιζα,, στο μυαλό των περισσοτέρων έρχονται εικόνες από τις μαρίνες που υπάρχουν εκεί και μαγεύουν με την αρχοντιά και την πολυτέλεια που τις χαρακτηρίζει.Ηρθε ο καιρός, λοιπόν, και οι ελληνικοί προορισμοί να διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο στη χρυσοφόρα αγορά.Οποιος ανατρέξει στα δημοσιεύματα των τελευταίων και μόνο ημερών θα δει ρεπορτάζ για μαρίνες στον Αγιο Κοσμά στο Ελληνικό, στην Κέρκυρα, στο Ναύπλιο, στο Αργοστόλι, στην Πύλο σε σύνδεση με την Costa Navarino, στην Αιτωλοακαρνανία. Το «διαμάντι του στέμματος» όμως αυτή την εποχή είναι η Αστήρ Μαρίνα, που βρίσκεται σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Επί χρόνια η Βουλιαγμένη ήταν το παραθαλάσσιο προάστιο της Αθήνας με φυσική ομορφιά, υψηλό βιοτικό επίπεδο, με σήμα κατατεθέν το «», τον «“Αστέρα”», όπως το έλεγε ο κόσμος.Σήμερα η Βουλιαγμένη εξελίσσεται σε έναν διεθνή τουριστικό προορισμό. Το θρυλικό ξενοδοχείο βρίσκεται πλέον υπό τη διαχείριση ενός από τα ισχυρότερα διεθνώς brands στον κλάδο των ξενοδοχείων, του Four Seasons Hotels & Resorts. Ομως η επένδυση αυτή αποκτά υπεραξία μετά την υλοποίηση του σχεδίου για τη δημιουργία μιας πολυτελούς μαρίνας η οποία ταράζει τα νερά. Η Astir Marina της Βουλιαγμένης έχει γίνει ήδη talk of the town , αν και δεν βρίσκεται ακόμη σε πλήρη λειτουργία. Το Σάββατο 20 Μαΐου κατέπλευσε και έδεσε στον ντόκο, κάνοντας ποδαρικό, η πρώτη θαλαμηγός με το όνομα «Silly», που φέρεται να ανήκει στον εφοπλιστή Γιάννη Καραγιώργη. Η Πέννυ Ζαγλαρίδου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Αστήρ Μαρίνα, σχολίασε: «Είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι με τον ερχομό του πρώτου σκάφους στην Astir Marina. Ηταν μια πολύ σημαντική στιγμή, καθώς ένα σπουδαίο έργο ολοκληρώνεται και γίνεται σταδιακά πραγματικότητα. Εργαζόμαστε ακατάπαυστα και ανυπομονούμε να δούμε τη μαρίνα σε πλήρη λειτουργία, γεμάτη σκάφη και κόσμο που απολαμβάνει τις ασυναγώνιστες εμπειρίες που έχουμε σχεδιάσει για τους επισκέπτες μας».Οι θέσεις ελλιμενισμού πωλούνται-παραχωρούνται για 30 χρόνια έναντι μεγάλου τιμήματος. Για παράδειγμα, για ένα σκάφος μήκους 30 μέτρων το κόστος είναι 2 εκατ. ευρώ για 30 χρόνια, ενώ για ένα σκάφος μήκους 46-50 μέτρων το κόστος ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ.