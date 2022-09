«Από τον Ιπποκράτη στο poetry therapy»: Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας ξεκινάει σήμερα

Κλείσιμο

Με πολλές σημαντικές διεθνείς συμμετοχές και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί φέτος το 5ο «Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας – Patras World Poetry Festival» που θα λάβει χώρα από την 1η έως τις 4 Σεπτεμβρίου σε διαφορετικούς χώρους πολιτισμού της Πάτρας και όχι μόνο.Μετά από δύο χρόνια διαδικτυακής διεξαγωγής του, η Πάτρα θα έχει τη χαρά να φιλοξενήσει και πάλι δια ζώσης 65 σημαντικούς ποιητές από 12 διαφορετικά κράτη. Το φετινό πρόγραμμα επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες και το κοινό, με επισκέψεις σε αναγνώσεις σε ιδιαίτερους χώρους και με εναλλακτικούς τρόπους.Η θεματική του PWPF2022 αφορά στην ίαση της τέχνης και ειδικότερα της ποίησης, με τίτλο «Από τον Ιπποκράτη στο poetry therapy» όποτε και το πρόγραμμα όλων των δράσεων σχεδιάστηκε με σκοπό να δημιουργεί μια συνεχόμενη αλληλεπίδραση των τεχνών, της ποίησης και της ψυχολογίας.Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν πρωινά και βραδινά σε διαφορετικούς κάθε φορά χώρους της Πάτρας όπως το Θέατρο Επίκεντρο, το Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά, η Αχάϊα Clauss και η Βίλλα Κόλλα, ενώ η τελευταία ανάγνωση θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία με ολοήμερη εκδρομή βιωματικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον ξεναγήσεις, γευσιγνωσία, οινογνωσία και δραστηριότητες πολιτιστικού τουρισμού με στόχο να αποκτήσουν οι καλεσμένοι την καλύτερη δυνατή εμπειρία από τον τόπο μας!Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν σημαντικοί προσκεκλημένοι μεταξύ των οποίων οι Πρέσβεις των συνεργαζόμενων χωρών, αναγνωρισμένοι με διεθνές κύρος πανεπιστημιακοί, λογοτέχνες και εκπρόσωποι φορέων.Ξεχωριστές στιγμές του Φεστιβάλ θα αποτελέσουν το αφιέρωμα στον Τίτο Πατρίκιο, η Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα την Ίαση μέσω της Ποίησης, η επίσκεψη στο «Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά» με τις εκθέσεις μοντέρνας τέχνης από σημαντικούς απόδημους Έλληνες Καλλιτέχνες και η συναυλία μελοποιημένης ποιήσης με τίτλο «Σαν ένα ρίγος...» που θα πραγματοποιηθεί στην Τιμητική Βραδιά του Φεστιβάλ. Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές για το κοινό με δωρεάν είσοδο.Παράλληλα, το φεστιβάλ συνομιλεί με τις εικαστικές τέχνες και φιλοξενεί δυο εικαστικά project και ένα φωτογραφικό.Με την ευκαιρία της συνεργασίας, της γκαλερί σύγχρονης τέχνης Cube Gallery και της Λιάνας Ζωζά, με την ιδιότητά της σαν επιμελήτρια, με το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας δημιουργήθηκε η πλατφόρμα τέχνης Lagrange Points.Η ιδέα προέκυψε, σχεδόν ταυτόχρονα με την πρόταση της παρουσίασης, των δύο on going art projects ‘’Open Studio’’ και ‘’Αόρατες Πόλεις | Invisible Cities’’ στην διάρκεια του Φεστιβάλ και κάτω από τον κοινό τίτλο ‘’L3 point’’ και παράλληλα με την επιθυμία της συνέχισης, των δημιουργικών συναντήσεων όλων των μορφών της τέχνης.Αν και ο όρος είναι δανεικός από την μηχανική των ουράνιων σωμάτων, όπου πραγματεύεται τους κανόνες ισορροπίας και έλξης με τους οποίους λειτουργεί η σχέση και η συνύπαρξή τους, λειτουργεί με την ίδια ισορροπία και στην συνύπαρξη των διαφόρων μορφών τέχνης.Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ η φωτογράφος Peny Delta θα δημιουργήσει τα πορτρέτα των ποιητών και ποιητριών που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο αρχείο του Γραφείου Ποιήσεως καθώς και στην αντίστοιχη έκδοση του Φεστιβάλ...To Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας διοργανώνουν το «Γραφείον Ποιήσεως» Πάτρας και το CultureBook (culturebook.gr), με υποστηρικτές το Υπουργείο Εξωτερικών, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας, την Πρεσβεία Ουγγαρίας, την Πρεσβεία Τσεχίας, την Πρεσβεία Πολωνίας, την Greek Library of London, την World Poetry Movement, το Θέατρο Επίκεντρο+, την Cube Gallery, το Friends Travel και άλλους φορείς. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Τουρισμού.Ο πρόεδρος του Γραφείου ποιήσεως Αντώνης Δ. Σκιαθά και ο πρόδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποιίησης Πάτρας Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος τονίζουν:Το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας έχει δημιουργήσει ένα διεθνή θεσμό για τη λογοτεχνία που τιμά τα ελληνικά γράμματα, προβάλει την ελληνική ποίηση και φέρνει σε επικοινωνία Έλληνες ποιητές και Ελληνίδες ποιήτριες με αντίστοιχους ποιητές και ποιήτριες από όλο τον κόσμο.Σε αυτή τη διαδρομή του ποιητές και ποιήτριες από πενήντα χώρες έχουν συνομιλήσει μεταξύ τους στο Patras Word Poetry Festival.Είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας στο Γραφείο Ποιήσεως που το φεστιβάλ είναι υπόθεση όλης της πόλης, καθώς θεσμοί πανελλήνιοι, περιφερειακοί τοπικοί, επιχειρήσεις, πολίτες στηρίζουν με όλους τους δυνατούς τρόπους τη διοργάνωση.Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι μερικοί από τους θεσμούς που το υποστηρίζουν.Οι εκδόσεις που έχουν προγραμματίσει όπως και οι δράσεις σε διάφορους εμβληματικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής όπως η Achaia Clauss, το μουσείο "Diaspora" διαμορφώνουν την ταυτότητα του ΦεστιβάλΤαυτόχρονα οι συνέργειες με φορείς πολιτισμού και η σύνδεση της Ποίησης με τις άλλες τέχνες όπως η μουσική τα, εικαστικά η φωτογραφία δημιουργούν όλα εκείνα που κάνουν μοναδικό το φεστιβάλ.Το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους λογοτεχνικούς θεσμούς της Ελλάδας, τον μεγαλύτερο της περιφέρειας και έχει ήδη ξεχωρίσει μεταξύ των πλέον αξιόλογων φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Κάθε χρόνο φιλοξενεί στην Πάτρα σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ποιητικές αναγνώσεις, παρουσιάσεις ημερίδες και εκδηλώσεις πολιτισμού. Έχει όραμα να προβάλει την ελληνική λογοτεχνική δημιουργία παγκοσμίως και να καταστήσει την πρωτεύουσα της Δυτικής Ελλάδας ένα ευρωπαϊκό κέντρο λογοτεχνίας. Μέσα από τις δράσεις του συνομιλεί με έδρες ελληνικών σπουδών ανά τον κόσμο και καταγράφει τη σύγχρονη ποιητική παραγωγή.*Η διοργάνωση του συνόλου του φεστιβάλ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η συμμετοχή του κόσμου είναι δωρεάν σε όλες τις δράσεις του.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣΜΕΛΩΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ«Σαν ένα ρίγος...»Όπως η νότα αγγίζει τη λέξη,Και το οξυγόνο τη ζωή.Η Μουσική παλεύει με τον στοίχο σε μια μάχη για τον έρωτα, τον άνθρωπο, την κοινωνία, την ύπαρξη, την αγάπη, το μίσος, το πάθος και τη φύση.Συμμετέχουν:Γιώργος Γεωργιάδης Μαντολίνο (ευήκοον μέλος)Σάνη Πέτα Μαντολίνο (ευήκοον μέλος)Γιάννης Αναγνωστόπουλος ΚιθάραΘωμάς Παλλάς ΚιθάραΑνδρέας Ζαφειρόπουλος ΠιάνοΘέμης Μαρτέκας ΚρούσταΕρμηνεύουν:Χρήστος ΚωνσταντόπουλοςΔώρα ΜπελέρηΚαλλιτεχνική ΕπιμέλειαΓιάννης ΑναγνωστόπουλοςΕνορχηστρώσειςΓιάννης ΑναγνωστόπουλοςΓιώργος Γεωργιάδης