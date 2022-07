Astir Vouliagmeni: Ο απόλυτος γαστρονομικός προορισμός της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Κλείσιμο

Στην πιο κοσμοπολίτικη παραλία της Αθήνας τα καταγάλανα νερά μοιάζουν φτιαγμένα από το ακριβότερο κρύσταλλο ενώ η ακτή είναι γεμάτη άμμο, χρυσή σαν αστερόσκονη. Η άνεση, η χαλάρωση και η πολυτέλεια βρίσκουν την απόλυτη έκφρασή τους σε έναν προορισμό διακοπών που προσφέρει και φέτος σε όλους τους επισκέπτες του κορυφαίες εμπειρίες σε όλα τα επίπεδα.Θαλάσσια σπορ, shopping, περιποιήσεις ομορφιάς και ευεξίας είναι μόνο μερικές από τις παροχές και τις υπηρεσίες που μπορείτε να απολαύσετε από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα. Και το καλύτερο; Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής προκράτησης της θέσης σας μέσα από τοέτσι ώστε η θέση της επιλογής σας να σας περιμένει όποια ώρα της ημέρας επιθυμείτε να βρεθείτε στην αγαπημένη σας παραλία.Την ολοκληρωμένη εμπειρία απόδρασης συμπληρώνουν μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες που αποδεικνύουν με τους πιο γευστικούς τρόπους ότι στην Astir Beach η γαστρονομία είναι στο επίκεντρο.Στη μαγική βεράντα, με θέα ολόκληρο τον κόλπο του Αστέρα, το εστιατόριο του πολυβραβευμένου και διεθνώς διάσημου σεφ Nobu θα σας μυήσει στη μαγεία της ιαπωνικής κουζίνας. Το ανανεωμένο μενού του executive chef του εστιατορίου Τόνυ Βρατσάνου και του επικεφαλής της ζεστής κουζίνας Θωμά Κουράκου απογειώνει τη φιλοσοφία της ιαπωνικής γαστρονομίας. Το σκηνικό συμπληρώνει το super stylish bar Umi με εμπνευσμένα signature cocktails, premium spirits και japanese finger food. Η καλύτερη στιγμή για το απολαύσετε είναι φυσικά το απόγευμα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, που η ειδυλλιακή θέα και οι χαλαρωτικές μουσικές στήνουν την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Τις Κυριακές, το εστιατόριο ανοίγει από νωρίς προσφέροντας ξεχωριστές all day lunch εμπειρίες.Στο Beefbar Athens η εμπειρία ξεκινάει από το lounge του πρώτου ορόφου όπου οι λάτρεις των premium spirits μπορούν να απολαύσουν άκρως καλοκαιρινά cocktails με ιδιαίτερα twist. Στο μενού το κορυφαίας ποιότητας κρέας και οι ιδιαίτερες κοπές πρωταγωνιστούν σε ένα κοσμοπολίτικο ταξίδι γεύσεων που φέρει την υπογραφή του chef Παναγιώτη Ρέτζη. Το beef ribeye ham, το signature carpaccio και το tartare & tartine είναι μόνο μερικά από τα all time classic πιάτα του εστιατορίου Beefbar Athens που βρίσκεται μέσα στο Four Seasons Astir Palace και βλέπει ολόκληρο τον Σαρωνικό. Πρωτότυπα πιάτα που θα ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους και premium drinks συνθέτουν έναν κόσμο όπου το fine dining αποκτά νέα διάσταση.Μια αυθεντική ελληνική ταβέρνα που αγγίζει την τελειότητα αφού σερβίρει παραδοσιακούς ελληνικούς μεζέδες και όχι μόνο με όλη τη φροντίδα και τη φινέτσα που τους αξίζει. Στην Taverna 37 η ελληνικότητα και η εντοπιότητα έχουν τον πρώτο λόγο. Υλικά της εποχής, κάποια από αυτά μάλιστα καλλιεργούνται στο μποστάνι του εστιατορίου, συνδυάζονται σε κλασσικές συνταγές που μπορείτε να απολαύσετε στην ακροθαλασσιά, σε ένα σκηνικό που θυμίζει νησί. Αυτό που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή είναι το χειροποίητο προζυμένιο ψωμί. Στη συνέχεια, ντολμαδάκια, χταπόδι, ταραμοσαλάτα, σαρδέλες, φάβα και μελιτζανοσαλάτα είναι μόνο μερικοί από τους μεζέδες που έρχονται σε δίσκο για να διαλέξετε. Τον κατάλογο συμπληρώνουν ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά σε διάφορες εκδοχές, τα αλμυρίκια, η στραπατσάδα, η χωριάτικη σαλάτα και άλλες ελληνικές νοστιμιές δια χειρός σεφ Θοδωρή Καρίνου.