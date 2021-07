Αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση σε νησιά και κατασκηνώσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ενισχυμένο testing είναι μεταξύ άλλων το μέσο κατάσβεσης της «πυρκαγιάς» κορωνοϊού στις κατά τόπους εστίες. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Χαρδαλιάς , οι περιφερειακές ενότητεςκαθώς και οι δήμοιέχουν κατηγοριοποιηθεί σε πορτοκαλί επίπεδο αυξημένης επιτήρησης με συγκεκριμένα μέτρα προς εφαρμογή για την ενίσχυση του testing λόγω υψηλότατου επιδημιολογικού φορτίου.Στις περιοχές αυτές από το Σάββατο 17 Ιουλίου, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και σε τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δυο φορές την εβδομάδα. Μια φορά με τη μέθοδο του self test και μια με αυτή του rapid, και με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.Την ίδια υποχρέωση για testing δυο φορές την εβδομάδα, μια με τη μέθοδο του self test και μια με rapid θα έχουν και τα μη εμβολιασμένα μέλη των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων. «Το μέτρο είναι ξεκάθαρο και αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους και στον περιορισμό της διασποράς του ιού» τόνισε ο υφυπουργός.Περαιτέρω, η αύξηση του ιικού φορτίου και η αλλαγή των επιδημιολογικών δεδομένων, που φέρνουν στο προσκήνιο και τα παιδιά με μερίδιο 16% των νέων κρουσμάτων, οδήγησαν στην επανεξέταση του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τις κατασκηνώσεις Πλέον, για την είσοδο στην κατασκήνωση κατά την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, οι μη εμβολιασμένοι κατασκηνωτές και εργαζόμενοι πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα rapid 48 ωρών ή αρνητικό αποτέλεσμαΚατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου τα παιδιά θα ελέγχονται με την μέθοδο του self test σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται σε έλεγχο δυο φορές την εβδομάδα, μια με την μέθοδο του self test και μια με rapid.Επιπλέον, δεν θα επιτρέπονται τα επισκεπτήρια εκτός αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή αποχώρηση παιδιού.