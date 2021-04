Η Μαρία Σάκκαρη στον Δανίκα: «Οι μνηστήρες κάνουν ουρά» - «Είμαι ερωτευμένη με τον Ντάνιελ Κρεγκ»

Οι ατρόμητες σκιές της νύχτας

Επίγειος παράδεισος

Ουρές από μνηστήρες

Είναι νωρίς για γάμο

Ασπράδια, βρόμη και καφές

Oι διακρίσεις κόποις κτώνται

Ερωτευμένη με τον Ντάνιελ Κρεγκ

Κουβεντούλα για αγόρια





Αν και δεν είμαι σχετικός με το άθλημα. Αν και δεν έχω πιάσει στα χέρια μου ρακέτα. Αν και μόνο εξ αποστάσεως παρακολουθώ μονομαχίες γιγάντων στις πασίγνωστες διεθνείς αναμετρήσεις. Αν και μέχρι την περασμένη Τετάρτη δεν είχα συναντήσει αυτό το θηλυκό σπαρτιάτικο κορίτσι. Αν και συνέβαιναν όλα αυτά έτσι από ένστικτο, προκαλούσα διάφορους ειδήμονες να βάλουμε στοίχημα. Η, αργά αλλά σταθερά, οργανωμένα και προγραμματισμένα, με πείσμα και σχεδόν σταχανοφικά στοχοπροσηλωμένη, κάποια μέρα θα σκαρφαλώσει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης!Και ο; Περίφημος. Ομως δεν ξέρω πώς συμβαίνει, αλλά κάθε φορά η σχέση τους μου θυμίζει τον μύθο του Αισώπου με τον λαγό και τη χελώνα. Οποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Η Μαρία δεν βιάζεται. Η Μαρία οργανώνεται. Η Μαρία μελετάει κάθε βήμα της. Η Μαρία και το πείσμα σε διαρκή και αιώνια συνουσία. Η Μαρία μπροστά. Η μητέρα της, η, κι εγώ από πίσω. Η Μαρία με μεγάλους δρασκελισμούς. Οι ώμοι της φορτωμένοι με δύο σακίδια. Με τα «όπλα» και τα «πυρομαχικά» της. Θυμήθηκα σκηνές με Γκονγκ Λι και Ζανγκ Ζιγί. Θυμήθηκα σκηνές από τα «Ιπτάμενα στιλέτα» του Ζανγκ Γιμού. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ της Κίνας. Και όπως το πρόσωπό της ήταν καλυμμένο από μια μαύρη μάσκα προστασίας.Η φόρμα κολλημένη πάνω στο κορμί της. Η ρακέτα στην πλάτη της. Περίπου όπως ένας θηλυκός νίντζα. Μόνο το σπαθί απουσίαζε από μια εικόνα που εξακολουθεί ακόμα και τώρα να με συνοδεύει.Η μητέρα της,, υπήρξε το top όνομα στην ιστορία του ελληνικού τένις. Για περίπου μία δεκαετία, από 1982 έως 1991. Το πρώτο ζωντανό επιχείρημα του τένις στην Ελλάδα. Το ακούγαμε. Τη θαυμάζαμε, αλλά μέχρι εκεί. Η Ελλάδα μόνο στα γήπεδα αναστενάζει. Και κάπου αλλού. Η Αγγελική κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι την 49η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Και δεδομένων των συνθηκών και της πλήρους νεοελληνικής ανυπαρξίας, έμοιαζε με θρίαμβο ενός μοναχικού σαμουράι.Καθώς λοιπόν πορευόμασταν προς την έξοδο. Καθώς ο ανοιξιάτικος ήλιος έλουζε το σύμπαν. Καθώς η, μετά την καθιερωμένη και καθημερινή της προπόνηση πανέτοιμη να ορμήσει και να καταβροχθίσει ένα ταψί με γεμιστά, γύρισα και είπα στη μητέρα της «να δεις που αυτό το κορίτσι αργά αλλά σταθερά θα φτάσει στην κορυφή». Συμφώνησε μαζί μου, «έτσι είναι ρυθμισμένος ο χαρακτήρας της, πρώτα πρέπει να αφομοιώσει τον στόχο της και στη συνέχεια προχωράει να τον κατακτήσει. Πρέπει πρώτα όμως να το χωνέψει, να το κάνει δικό της».Το ένστικτό μου σωστά με είχε ενημερώσει. Γιατί, όπως μου είπε ο πατέρας της, ο, «από μωρό ήταν εντελώς διαφορετική, αν δεν κέρδιζε στα επιτραπέζια παιχνίδια, έβαζε τα κλάματα. Είναι γεννημένη για να κερδίζει». Winner.Μήνες τώρα αναζητούσα κάποια επαφή με αυτό τον θηλυκό νίντζα. Και κάθε φορά στο μυαλό μου ερχόταν εκείνο το εμπόδιο των διασημοτήτων. Οπου μια στρατιά από παρατρεχάμενους διυλίζουν τον κώνωπα και εσύ περιμένεις στο τηλέφωνο με τα πόδια στο τσιγκέλι. Με τη Μαρία τα πράγματα είναι απλά. Ολα απλά είναι πάνω της. Και τα λόγια της. Και το ύφος της. Και οι αυθόρμητες απαντήσεις της.Ομολογώ, αιφνιδιάστηκα. Η πρώτη φορά. Η πρώτη συνέντευξη. Η πρώτη διασημότητα με τόσο αυθορμητισμό και με τέτοια ειλικρινή, ανεπιτήδευτη αμεσότητα. Με το βλέμμα σού λέει «ρώτα ό,τι θες, θα σου απαντήσω». Η σχέση της με την κουβέντα είναι πανομοιότυπη με τη ρακέτα της όταν χτυπάει το μπαλάκι. Το ένστικτο. Αυτό το πλεονέκτημά της. Το ένστικτό της επεξεργασμένο με το πείσμα της.Αν ηέπαιζε στο αριστουργηματικό «Match Point» του Γούντι Αλεν με Σκάρλετ Γιόχανσον (ή Τζοχάνσον), είμαι βέβαιος ότι εκείνο το κρίσιμο δέκατο του δευτερολέπτου που το μπαλάκι τραμπαλίζεται στο φιλέ να πέσει από εδώ ή από την άλλη, εκείνη με μια αιλουροειδή εκτίναξη θα το έσπρωχνε προς τη μεριά της Ασλεϊ Μπάρτι. Κι αν στη «Μάχη των φύλων» έπαιζε στη θέση της Εμα Στόουν, τον ρόλο της θρυλικής Αμερικανίδας τενίστριας Μπίλι Τζιν Κινγκ, θα είχε τηγανίσει τις κοχόνες εκείνου του γερασμένου κόκορα και φαλλοκράτη Μπόμπι Ριγκς για να φτιάξει ομελέτα! Η συνάντηση έγινε σ’ έναν επίγειο παράδεισο.«Εδώ, πάντα εδώ».«Σε βεβαιώ πως είναι το ωραιότερο και το καλύτερο τένις κλαμπ στον κόσμο. Από κάθε άποψη. Και οι εγκαταστάσεις του και τα γήπεδά του και οι υπηρεσίες του και ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον. Ο κ. Γιάννης Μυτιληναίος είναι πρωταθλητής στην τελειομανία». Καθόταν απέναντί μου τηρώντας τις σωστές αποστάσεις. Πίσω της τα δέντρα. Πάνω ο ήλιος να λάμπει. Και στην άλλη άκρη ενός μεγάλου τραπεζιού, η μητέρα της που σηκώθηκε να φύγει.«Δεν είναι έτσι, μόνη της το ανακάλυψε και μόνη της με το δικό της πείσμα προχώρησε».«Πάντα η Σπάρτη. Οι ρίζες μου. Η ιστορία μου. Εχουμε εξοχικό στον Αϊ-Γιάννη. Η Σπάρτη με αντιπροσωπεύει. Το πείσμα και η μαχητικότητα. Είμαι Σπαρτιάτισσα και μ’ αρέσει».«Φυσικά είναι. Ομως με τον Στέφανο θα παίξουμε διπλό εναντίον άλλου ζευγαριού στο επίσημο Grand Slam στη διάρκεια των Ολυμπιακών του Τόκιο».«Θα τα καταφέρει όταν φύγουν από τη μέση ο Ναδάλ, ο Τζόκοβιτς και ο. Κάθε αθλητής με τον χαρακτήρα του. Και αυτά που έχει καταφέρει ο Στέφανος είναι σπουδαία. Για μένα είναι το φαβορί για την πρώτη θέση».«Οχι η μαμά, εγώ όταν ήμουν πέντε ετών ήθελα να κάνω τένις».«Με πείσμα».Οπως με πληροφόρησε η γλυκιά Αγγελική, η κληρονομιά του τένις άρχισε από τον προπάππου τηςκαι συνεχίστηκε με τον παππού της, που υπήρξε προπονητής της μητέρας της.«Οφείλω πολλά και στα δύο αδέλφια μου, τον Γιάννη, τον μεγαλύτερο, και την Αμάντα, τη μικρότερη. Σχεδόν θυσιάστηκαν για μένα».«Τέτοια να μου λες να μου φτιάχνεις τη μέρα. Εκλεισα τα 25».Το σκέφτηκα αστραπιαία και αμέσως όρμησα.«Αν τολμούσαν, θα έφευγαν τρέχοντας. Ούτε που τους περνάει τέτοια σκέψη».«Και με τα δύο, εξαρτάται από την περίσταση».Το εννοεί.«Είναι και ζήτημα χαρακτήρα. Αυτό το λέω χωρίς να θέλω να ενοχοποιήσω κάποια από τις κοπέλες που βρέθηκαν σ’ αυτή τη δυσάρεστη, να μην πω τραγική, θέση».«Μα τον άλλον τον κερδίζεις με την προσωπικότητά σου».«Δεν έχω. Είμαι μόνη».«Δεν έχει τύχει. Δεν βρέθηκε ακόμα εκείνος που θα κάνει κλικ στα αισθήματά μου».«Μην το λες, υπάρχουν ουρές».«Είναι νωρίς ακόμα».«Εχω δρόμο μπροστά μου. Δεν αδιαφορώ για τη μητρότητα, ούτε για μια μόνιμη σχέση. Τώρα όμως δεν το σκέφτομαι αυτό. Δεν με απασχολεί. Θα παντρευτώ αργότερα. Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα το μητρικό μου ένστικτο. Είμαι ακόμα μικρή».«Μέχρι τα 35. Μπορεί και στα 30».«Ναι, αλλά αισθάνομαι κάπως αδικημένη. Εχω αδικηθεί λόγω. Θα έπρεπε να ήμουν στη θέση 13, ίσως και 12».«Κανονικά η Διεθνής Ομοσπονδία σβήνει τους πόντους των επιδόσεων της προηγούμενης χρονιάς κάθε αθλητή. Τώρα με την πανδημία δεν τους σβήνουν. Ετσι αν οι περασμένοι πόντοι σου είναι αρνητικοί σε συνοδεύουν κι αυτή τη χρονιά. Με αυτή τη λογική ευνοούνται εκείνοι που τώρα πάνε καλά και αδικούνται όσοι τώρα δεν πάνε καλά ενώ την περασμένη χρονιά πήγαιναν καλύτερα».«Ευνοήθηκε. Καλύτερη είναι η Ναόμι Οσάκα. Θα ήταν νούμερο 1».«Δεν είναι ακριβώς Γιαπωνέζα. Οι ρίζες προέρχονται από εκεί, αλλά μεγάλωσε στις ΗΠΑ. Της αρέσει να λέει ότι προέρχεται από την Ιαπωνία».«Πού; Οταν είμαι στην Ελλάδα ή όταν συμμετέχω σε κάποιο τουρνουά;».«Σηκώνομαι στις 7.30. Γύρω στις 9 κάνω ζέσταμα και γυμναστική, στη συνέχεια 10-12 προπόνηση, μετά ανάπαυση και φαγητό και γύρω στις 2 το μεσημέρι, δεύτερη προπόνηση. Και στη συνέχεια θα πάω στονα συνεχίσω τη γυμναστική μου. Στο τέλος θα ολοκληρώσω με μασάζ και αποθεραπεία».«Οπως το λες».«Το πρωινό μου, για παράδειγμα, με έξι ασπράδια, βρόμη και καφέ. Πολύ καφέ. Μ’ αρέσει ο καφές».«Μόνο τέσσερις. Ο προπονητής μου, ο Αγγλος Τομ Χιλ. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο γυμναστής μου. Ο Γιάννης Στεργίου, βοηθός προπονητή, και ο Ντάνιελ, ο φυσιοθεραπευτής μου».«Μα ναι, φυσικά η Ομοσπονδία! Μα τι λες τώρα!». (γελώντας με ατελείωτα χαχανητά)Πού τέτοιο πράγμα. Η Ομοσπονδία να επιδεικνύει τα μετάλλια και τα τρόπαια και οι πρωταθλητές να πληρώνουν από την τσέπη τους. Τέλεια!«Από τη θέση 1.200, από το τέλος. Ετσι γίνεται».«Από 5 ετών. Αλλά και με κολύμβηση και με μπαλέτο. Στο τέλος μόνο τένις».Η μητέρα της συμπλήρωσε: «Παθιάστηκε με το τένις από 5 ετών και ο προπονητής της μου είχε πει ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Ετσι άρχισε με το τένις κάνοντας προπόνηση τέσσερις φορές την εβδομάδα».«Τελευταία η Ασλεϊ Μπάρτι».«Εξαρτάται από την αντίπαλο και από κάθε αγώνα. Προσαρμόζομαι. Αφού πρώτα μελετήσουμε τα βίντεο για το παίξιμο της αντιπάλου μου. Στοιχειώδες. Και δεν γίνεται κάθε εβδομάδα να κερδίζεις. Συμβαίνει να χάνεις και από τον πρώτο γύρο».«Οχι! Μόνο τη νίκη. Πρέπει να κερδίζω. Δεν μ’ αρέσει να χάνω».«Σε μένα είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Ακόμα και στα επιτραπέζια πρέπει να κερδίζω. Αλλιώτικα δεν το αντέχω».«Μ’ αρέσει η πίεση. Με φτιάχνει ο ανταγωνισμός. Είμαι μαζόχα. Δεν μπορώ να ηρεμήσω πραγματικά».«Λέων».«Τρελαίνομαι για ανταγωνισμό. Μέχρι και στα επιτραπέζια πρέπει να κερδίζω. Εχει συμβεί να τσακωθώ επειδή έχασα».Είχε δίκιο ο πατέρας της ο Κώστας: «Οταν έχανε, έκλαιγε σαν μωρό παιδί».«Ανταγωνισμός, πίεση, πάντα πιστή στο πρόγραμμα. Ολα αυτά για μένα είναι πια ρουτίνα. Κυλάνε στις φλέβες μου όπως το αίμα».«Δεν θέλω να έχω αγόρι τώρα. Αλλωστε δεν έχει τύχει να γνωρίσω κάποιον».Και πριν ρωτήσω, με προλαβαίνει και με χαμόγελο συμπληρώνει: «Με διεκδικούν πάρα πολλοί».«Από τη γιαγιά μου, μητέρα της μητέρας μου».«Από τον πατέρα μου έχω πάρει τον σωματότυπό μου».«Είμαι».«Με τον. Ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ ever. Εχω δει όλες τις ταινίες του».«Φυσικά βλέπω. Κυρίως crime stories, κατασκοπεία, FBI, CIA, τέτοια. Και αληθινές ιστορίες. Πρόσφατα είδα ταινία βασισμένη στη σφαγή 69 εφήβων στη Νορβηγία».«Ναι, αυτόν. Μαμά, δεν είναι για σένα αυτή η ταινία. Μην τη δεις, σε παρακαλώ».«Καθόλου. Τέτοιες ιστορίες βλέπω για να ηρεμήσω πριν από τους αγώνες σε διάφορα τουρνουά όπου πηγαίνω».«Τώρα ετοιμάζω τις βαλίτσες μου για το τουρνουά στη Στουτγάρδη. Αργότερα είναι και το Roland Garros και βλέπουμε».«Περίπου 38 εβδομάδες κάθε χρόνο βρίσκομαι σε κάποιο τουρνουά και σε κάποιους αγώνες. Από αεροπλάνο σε αεροπλάνο, από πόλη σε πόλη και από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Φαντάσου ότι μέχρι τώρα πρέπει να έχω κάνει καμιά εκατοστή τεστ ανίχνευσης».«Μα τι λες τώρα; Εδώ και δύο χρόνια σε δικό μου διαμέρισμα στο Ψυχικό και μόνη. Για να πω βέβαια όλη την αλήθεια, το διαμέρισμά μου είναι κοντά στους γονείς μου».«Κάπως έτσι. Αλλά μόνη».«Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλωστε το τένις είναι μοναχικό άθλημα. Στο τένις σ’ αρέσει να είσαι μόνος. Αυτή είναι η προσωπικότητά σου. Εκεί κρίνεσαι. Είναι πρόκληση να κερδίζεις σε κάποιο τουρνουά. Δεν έχω άλλον στόχο. Προς το παρόν».«Μόνη το βράδυ έξω στο σκοτάδι».«Ετσι κι αλλιώς, πολλές ώρες είμαι μόνη».«Μερικές φορές με φίλες μου».«Τι άλλο; Για αγόρια. Μα τι ερώτηση είναι αυτή... Κουβεντούλα για αγόρια».Σας το είπα, το κορίτσι είναι αυθόρμητο.«Είμαι λαϊκιά. Μ’ αρέσει η λαϊκή μουσική. Ακούω και ξένα».«Η. Και ο Ρέμος και ο Οικονομόπουλος και η Γαρμπή και ο Σχοινάς».«Αγάπη υπερβολική».«Η σειρά είναι η εξής: πρώτα η οικογένειά μου, ύστερα η Ελλάδα και μετά το τένις».«Οσο δεν φαντάζεσαι. Εχω γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά σαν την Ελλάδα καμία άλλη χώρα. By far το ομορφότερο, το καλύτερο μέρος της Γης. Ευλογία».«Εσύ τι πιστεύεις; Πως επειδή είμαι, όπως λες, στοχοπροσηλωμένη με το τένις, δεν ενημερώνομαι για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία; Φυσικά ενημερώνομαι. Και μάλιστα σε καθημερινή βάση. Αλλά μέχρι εκεί. Τα στοιχειώδη».«Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, αλλά πρέπει να σου πω ότι με έχει πιάσει πείνα. Πρέπει να φάω».Και σηκώθηκε. Αυτόματα. Να βάλει μια μπουκιά στο στόμα της. Και καθώς την ακολουθούσα και ταυτόχρονα την παρατηρούσα, μερικές σκέψεις άρχισαν να κόβουν βόλτες στο κεφάλι μου.Οχι ότι έχω κάτι εναντίον του παιδιού. Του Στέφανου εννοώ. Είναι προορισμένος και ταγμένος για την κορυφή. Αλλά να. Εξώφυλλα ο Τσιτσιπάς. Πρώτη είδηση ο. Παντού ο Τσιτσιπάς. Στη θέση του θα έκανα κράτει. Τέλος πάντων.Η νίντζα από Sparta χαμηλού προφίλ. Αργά και σταθερά. Το αντίθετο του Στέφανου. Καθείς με τον χαρακτήρα του. Και η Μαρία όπως εκείνη η λαϊκή ρήση: Αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι!