Lockdown: Σενάρια και ημερομηνίες «κλειδιά» για λιανεμπόριο, εστίαση, σχολεία και τουρισμό

Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για την επιστροφή στην κανονικότητα και ο καίριος ρόλος των self test - Προς 5 ή 12 Απριλίου το λιανεμπόριο - Μέσα στον Απρίλιο ανοίγει η εξωτερική εστίαση - Η πρόταση για τα σχολεία





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στηναλλά και στοαναμένεται να παίξουν τα self test , στα οποία έγινε εχθές αναλυτική αναφορά κατά την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας. Το σχέδιο για τα εν λόγω τεστ θα τεθεί σε εφαρμογή από τις πρώτες μέρες του Απριλίου και, σε συνδυασμό φυσικά με την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας στη χώρα μας, αναμένεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα τηςκαι της επιστροφής στην κανονικότητα.Παρόλο που τα επιδημιολογικά δεδομένα, ασκώντας, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Yγείας επεξεργάζεται το άνοιγμα κάποιων δραστηριοτήτων που θα γίνει την επόμενη μέρα, όταν δηλαδήκαι οι εισαγωγές ασθενών covid-19 στα νοσοκομεία. Υπενθυμίζεται ότι εχθές η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίαςαναφέρθηκε στη γενική επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, κάνοντας λόγο για σημάδια σταθεροποίησης στον αριθμό των νέων μολύνσεων μετά από 7 εβδομάδες.Αισιόδοξος εμφανίστηκε σήμερα οαναφορικά με το άνοιγμα της αγοράς και των σχολείων τον Απρίλιο, με τα δωρεάν τεστ για τον κορωνοϊό να δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Υπογραμμίζεται πάντως, ότι, όπως ανακοίνωσε εχθές ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίαςαναφορικά με τη συζήτηση για το σταδιακό άνοιγμα των δραστηροτήτων, τα δεδομένα θα εξεταστούν την επόμενη εβδομάδα οπότε και αναμένεται να παρθούν οι όποιες αποφάσεις.Oι «φωνές» των επιστημόνων που λένε πως βαδίζουμε στην κορύφωση της πανδημίας η οποία θα φέρει σύντομα την ύφεση, επιτρέπουν στην κυβέρνηση να κάνει τον προγραμματισμό της σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ανοίξει η αγορά. Το ημερολόγιο προς το παρόνενώ όπως έχει γράψει ήδη το protothema.gr, κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν πως δεν θα διστάσουν να δώσουν άλλη μία εβδομάδα χρόνο προκειμένου να μην διακινδυνεύσουν νέα αναζωπύρωση της πανδημίας φτάνοντας δηλαδή έως και τιςΒασικός στόχος είναι η αγορά να προλάβει να λειτουργήσει πριν από το Πάσχα ενώ το πλαίσιο λειτουργίας της ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί, αφού αυτό θα εξαρτηθεί από την εικόνα της πανδημίας όταν ληφθούν οι αποφάσεις. Οι επιστήμονες, αναμένεται όπως έγινε γνωστό εχθές να εξετάσουν από εβδομάδα ξανά τα διαθέσιμα δεδομένα έτσι ώστε να καταλήξουν σε αποφάσεις σχετικά με τιςτης αγοράς. Ανάλογα τα δεδομένα οι λοιμωξιολόγοι αναμένεται να προκρίνουν είτε την λύση του click away και του click in shop είτε απελευθέρωση της αγοράς με μόνο περιορισμό τον αριθμό καταναλωτών ανάλογα τα τετραγωνικά των καταστημάτων.Μαζί με το λιανεμπόριο, πάντως, πάει… πακέτο και το ζήτημα των. Όπως φαίνεται οι λοιμωξιολόγοι αναμένεται να τις απελευθερώσουν παράλληλα με την λειτουργία της αγοράς, ενώ υπενθυμίζεται πως ήδη για τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής οι πολίτες μπορούν να μετακινούνται εκτός οικείου δήμου στέλνοντας 6 στο 13033.Άνοιγμα της εξωτερικής εστίασης τον Απρίλιο «έδειξε» ο Άκης Σκέρτσος. Ειδικότερα, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέφερε αρχικά πως «η συμπληρωματική στρατηγική που θα εφαρμοστεί από αρχές Απριλίου έχει στόχο το ελεγχόμενο άνοιγμα αγοράς, κοινωνίας και εκπαίδευσης.», ενώ εξήγησε ότι πρόκειται για έγκυρα, αποτελεσματικά οικιακά τεστ, ώστε κάθε πολίτης να έχει έλεγχο της υγείας του.«Το ευτυχές είναι ότι υπάρχει η τάση σταθεροποίησης και αποκλιμάκωσης των κρουσμάτων, των εισαγωγών στα νοσοκομεία και αύξηση των εξιτηρίων» επισήμανε. Όσον αφορά στο άνοιγμα της αγοράς, ανέφερε ο Ακης Σκέρτσος:και παραδέχθηκε ότι πρέπει να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, για να μπορέσει να αναπνεύσει η οικονομία, αλλά και να βελτιωθεί η ψυχολογία των πολιτών. Όσον αφορά στις διαπεριφερειακές/υπερτοπικές μετακινήσεις, ο κ. Σκέρτσος είπε: «Είναι πολύ νωρίς να ειπωθεί κάτι, με τη συζήτηση να μετατίθεται όταν θα έχει επιτευχθεί το πρώτο τείχος ανοσίας ως προς τον εμβολιασμό».Τέλος, αναφέρθηκε σε ακόμα έναν παράγοντα που θα βοηθήσει για την αποκλιμάκωση της πίεσης από την πανδημία και αυτός είναι η. «Γι’ αυτό απελευθερώνουμε δραστηριότητες που βοηθούν τον κόσμο να λειτουργεί σε εξωτερικούς χώρους» τόνισε και υπογράμμισε πωςθα ανοίξει ηΥπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε αναλυτική πρόταση στην επιτροπή των ειδικών που συνεδρίασε εχθές για. Η πρόταση αφορά σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και βασίζεται στην τεχνική που ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το υπουργείο Παιδείας δήλωσε έτοιμο να ξεκινήσουν τα δια ζώσης μαθήματα, όποτε αυτό καταστεί δυνατό και επισήμανε ότι αναμένει τις εισηγήσεις των ειδικών.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, παρόλο που η χθεσινή επιτροπή δεν κατέληξε σε αποφάσεις και εισηγήσεις, μια σκέψη που έπεσε στο τραπέζι είναι το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων στις 5 Απριλίου, με την προϋπόθεση μαθητές και καθηγητές να κάνουν κάθε εβδομάδα τεστ κατά του κορωνοϊού.Ο ελληνικός τουρισμός θα ανοίξει επίσημα σε λιγότερο από δύο μήνες, επιβεβαίωσε σήμερα η υφυπουργός Τουρισμούτο πρωί του Σαββάτου. Ειδικότερα, η κυρία Ζαχαράκη προανήγγειλε το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου. Μέχρι τότε, όπως είπε στην τηλεόραση του MEGA, υπάρχει μια πιλοτική επανεκκίνηση με το Ισραήλ. «Οι Ισραηλινοί που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου και με αρνητικό τεστ pcr τις τελευταίες 3 μέρες θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα».Ταυτόχρονα, αποκάλυψε, ότι σε λίγες μέρες θα γνωστοποιηθεί ηγια τον τουρισμό. «Πρέπει να επανεκκινήσει ο τουρισμός με ασφάλεια» σημείωσε χαρακτηριστικά η κυρία Ζαχαράκη.Σύμφωνα με την ίδια, για να εισέλθουν στην Ελλάδα τουρίστες θα χρειάζονταιαρνητικό τεστ pcr αλλά ίσως και βεβαίωση για νόσηση από τον ιό. «Όλα αυτά θα πιστοποιούνται με ένα πιστοποιητικό της ΕΕ» δήλωσε, λέγοντας ότι στις πύλες εισόδου της χώρας θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά τεστ.Ακόμα, γνωστοποίησε, ότι υπάρχει η σκέψη να προηγηθούν στον εμβολιασμό οι εργαζόμενοι του τουρισμού. Εκτίμησε ότι η επικείμενη τουριστική σεζον θα έχει αρκετές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής ενώ έκανε λόγο ότι πιθανόν η σεζόν να παραταθεί.υποστήριξε.