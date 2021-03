Lockdown: Τα self test «ξεκλειδώνουν» την αγορά - Προς 5 ή 12 Απριλίου το λιανεμπόριο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί τα νοσοκομεία να δέχονταιωστόσο φαίνεται πως υπάρχουν και ελπιδοφόρες ειδήσεις από το μέτωπο της πανδημίας. Αυτές αφορούν στηνστην οποία φαίνεται να εισέρχεται η διάδοση τουκαι προκαλούν ψήγματα αισιοδοξίας γιακαι σταδιακό άνοιγμα της αγοράς.Τα επιδημιολογικά δεδομένα προς το παρόν είναι επιβαρυμένα. Τα 23.500 ενεργά κρούσματα και η κατάσταση στα νοσοκομεία έχουν θέσει επιστήμονες και κυβέρνηση σε επιφυλακή. Το θετικό, ωστόσο, είναι όπως τόνισε και η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,στην χθεσινή ενημέρωση για τον, εμφανίζει σε γενικές γραμμές σταθεροποιητικές τάσεις. Ωστόσο έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας πως είναι εύκολη ηκαθώς υπάρχουν περιοχές που εμφανίζουν αυξητικές τάσεις.Την ίδια ώρα ωστόσο οι «φωνές» των επιστημόνων που λένε πως βαδίζουμε στην κορύφωση της πανδημίας η οποία θα φέρει σύντομα την ύφεση, επιτρέπει στην κυβέρνηση να κάνει τον προγραμματισμό της σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ανοίξει η αγορά. Εάν και εφόσον σύντομα ξεκινήσουμε να βλέπουμε ύφεση στα ημερήσια κρούσματα, αυτό θα αποτυπωθεί σε δεύτερο χρόνο και στα νοσοκομεία όπου στόχος είναι σε πρώτη φάση οι εισαγωγές να είναι λιγότερες από τα εξιτήρια και στηνΤην ίδια ώρα, τίθεται σε εφαρμογή από τις πρώτες μέρες του Απριλίου το σχέδιο για τα self tests τα οποία αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ανάσχεση της πανδημίας αλλά και στο άνοιγα της αγοράς. Λεπτομέρειες δόθηκαν χθες κατά την ενημέρωση για τον κοροωνοϊό στο υπουργείο Υγείας.Η διάθεσή τους θα γίνεται δωρεάν από όλα τα φαρμακεία της χώρας και κάθε πολίτης θα δικαιούται ένα κάθε επτά ημέρες ενώ η πιστοποίηση παραλαβής θα γίνεται μέσω επίδειξης ΑΜΚΑ στους φαρμακοποιούς. Για να αποφευχθεί συνωστισμός τις πρώτες ημέρες εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί προτεραιότητα στους πολίτες έως 67 ετών, δεδομένου ότι η ηλικιακή αυτή ομάδα είναι εργασιακά ενεργή.Αν είναι θετικό το πρώτο τεστ, θα γίνεταισε δημόσιες δομές υγείας για να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα. Μάλιστα για τα σχολεία θα νομοθετηθεί η υποχρεωτική διενέργειά τους για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Υποχρεωτικό θα είναι επίσης το εβδομαδιαίο τεστ για τους εργαζόμενους στους τομείς του τουρισμού, του λιανεμπορίου, της εστίασης, της ακτοπλοΐας - ναυτιλίας, της μεταποίησης, τις μεγάλες επιχειρήσεις, και τα δικαστήρια.Για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες το self test δεν θα είναι υποχρεωτικό και θα ισχύει η οικειοθελής χρήση και δήλωσή του από τον αυτοεξεταζόμενο πολίτη. Για τη δήλωση του θετικού αποτελέσματος θα λειτουργήσει η πλατφόρμα self-testing.gov.gr μέσω της οποίας θα παρέχονται και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες.Ο προαναφερθείς σχεδιασμός παίζει σημαντικό ρόλο στα επόμενα βήματα χαλάρωσης που θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες με δεδομένο πως δυνητικά θα μπορούν να γίνουν έως και 10.000.000 τεστ ανά εβδομάδα, κυβέρνηση και επιστήμονες θέλουν σταδιακά να αποσυνδέσουν την διαδικασία χαλάρωσης του lockdown από τα κρούσματα και αυτή να συσχετίζεται με την πίεση στο ΕΣΥ.Στο πλαίσιο αυτό με δεδομένο πως το επόμενο διάστημα θα διαφανεί μείωση των κρουσμάτων η κυβέρνηση σχεδιάζει το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Το ημερολόγιο προς το παρόν δείχνει 5 Απριλίου ενώ όπως έχει γράψει ήδη το protothema.gr, κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν πως δεν θα διστάσουν να δώσουν άλλη μία εβδομάδα χρόνο προκειμένου να μην διακινδυνεύσουν νέα αναζωπύρωση της πανδημίας φτάνοντας δηλαδή έως και τις 12 Απριλίου.Βασικός στόχος είναι η αγορά να προλάβει να λειτουργήσει πριν από το Πάσχα ενώ το πλαίσιο λειτουργίας της ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί, αφού αυτό θα εξαρτηθεί από την εικόνα της πανδημίας όταν ληφθούν οι αποφάσεις. Οι επιστήμονες, αναμένεται όπως έγινε γνωστό εχθές να εξετάσουν από εβδομάδα ξανά τα διαθέσιμα δεδομένα έτσι ώστε να καταλήξουν σε αποφάσεις σχετικά με τις ημερομηνίες ανοίγματος της αγοράς. Ανάλογα τα δεδομένα οι λοιμωξιολόγοι αναμένεται να προκρίνουν είτε την λύση τουκαι τουείτε απελευθέρωση της αγοράς με μόνο περιορισμό τον αριθμό καταναλωτών ανάλογα τα τετραγωνικά των καταστημάτων.Μαζί με το λιανεμπόριο, πάντως, πάει… πακέτο και το ζήτημα των διαδημοτικών μετακινήσεων. Όπως φαίνεται οι λοιμωξιολόγοι αναμένεται να τις απελευθερώσουν παράλληλα με την λειτουργία της αγοράς, ενώ υπενθυμίζεται πως ήδη για τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής οι πολίτες μπορούν να μετακινούνται εκτός οικείου δήμου στέλνοντας 6 στο 13033.Χθες το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε σχέδιο στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων για άνοιγμα των σχολείων το ταχύτερο δυνατό με προτεινόμενη ημερομηνία την 5η Απριλίου με την προϋπόθεση φυσικά να έχει ολοκληρωθεί η έξαρση της πανδημίας και να εξισορροπηθεί η επιδημιολογική καμπύλη. Βασικό εργαλείο η διενέργεια self tests σε καθηγητές και μαθητές σε σταθερή βάση και συγκεκριμένα τουλάχιστον κάθε Δευτέρα.Μάλιστα η συζήτηση για άνοιγμα που αφορά γυμνάσια και λύκεια αναφέρεται σε όλες τις περιοχές ακόμη και αυτές που βρίσκονται σε βαθύ κόκκινο με τους ειδικούς να εξετάζουν το θέμα αλλά δηλώνοντας πως όλα θα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να πιστοποιηθεί η εικόνα της αποκλιμάκωσης που παρατηρήθηκε την εβδομάδα που πέρασε σε συνδυασμό με τις μειωμένες αφίξεις και εισόδους ασθενών στα νοσοκομεία.Εν τω μεταξύ, την παράταση του αυστηρού lockdown για την Αττική και όλες τις περιοχές που έχουν ήδη ενταχθεί στην κατηγορία υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου -«βαθύ κόκκινο»- και κανένα μέτρο χαλάρωσης, ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης ΚρίσεωνΠαράλληλα, οανακοίνωσε την ένταξη νέων περιοχών στην κατηγορία υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου -«βαθύ κόκκινο»-, καθώς και σε αυτές παρατηρείται μεγάλη αύξηση νέων κρουσμάτων κορωνοϊού.Έτσι από τις 06:00 του Σαββάτου σε καθεστώς σκληρού lockdown βρίσκονται πλέον οι περιοχές: