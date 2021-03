Lockdown: Την Τετάρτη στην Επιτροπή ο «οδικός χάρτης» εξόδου - Προς άνοιγμα τα κομμωτήρια τη Δευτέρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε σταδιακή άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία και στην επαναφορά ορισμένων εκ των δραστηριοτήτων της κοινωνικής ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας προσανατολίζεται η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την ψυχολογική -κυρίως- κόπωση των πολιτών, που έχουν τηρήσει σε μεγάλο βαθμό τα, καθώς και την ανάγκη η αγορά να λειτουργήσει ξανά.Αναζητώντας «», οι λοιμωξιολόγοι,, αναμένεται να εισηγηθούν, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το άνοιγμα των κομμωτηρίων με αυστηρά μέτρα και περιορισμούς, από την προσεχή Δευτέρα, 22 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι, και την προηγούμενη φορά που ξεκίνησε η άρση των περιοριστικών μέτρων, ταήταν εκείνα που επαναλειτούργησαν πρώτα, καθώς, όπως φάνηκε, δεν επιδείνωσαν την πορεία τηςΠρος άνοιγμα φαίνεται ότι οδεύει και το, είτε με click away είτε με click in a shop, αλλά. Το σενάριο να κάνουμε τα ψώνια μας με ένα μόνο μήνυμα την ημέρα στοκαι περιθώριο τριών ωρών παραμένει στο τραπέζι και φαίνεται ότι συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες.Ένα ακόμη μέτρο που αναμένεται να χαλαρώσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα είναι η. Μέχρι τώρα, για Σάββατο και Κυριακή ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί. Αυτό που εξετάζεται και αναμένεται να «κλειδώσει» είναι το ωράριο για τα Σαββατοκύριακα να ξεκινάει από τις, όπως δηλαδή συμβαίνει τις καθημερινές.Οι ειδικοί οδηγούνται προς την κατεύθυνση αυτή, συνυπολογίζοντας και την κόπωση των πολιτών από τον συνεχή εγκλεισμό, καθώς και ότι η ημέρα πλέον μεγαλώνει και οι πολίτες θα μπορούν να κινηθούν για περισσότερες ώρες εκτός σπιτιού, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή συνωστισμού.Ένα άλλο μέτρο που φαίνεται ότι θα σταματήσει να ισχύει, είναι η απαγόρευση μετακίνησης σε άλλο δήμο με αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας τον κωδικό 6. Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι και σήμερα, το SMS στομε τον κωδικό 6 προβλέπει τη μετακίνηση για σωματική άθληση και βόλτα με το κατοικίδιο χωρίς την χρήση ΙΧ.«Υπάρχει κόπωση σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μέτρα αποδίδουν στον βαθμό που τηρούνται. Αν δεν είχαμε τα μέτρα σε ισχύ, θα είχαμε πολλά περισσότερα κρούσματα αυτή τη στιγμή και πολύ περισσότερους θανάτους. Από την άλλη, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι προφανώς υπάρχει τεράστια κόπωση στην κοινωνία και απαιτούνται βαλβίδες αποσυμπίεσης» δήλωσε ησε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989. Η κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε ότι προφανώς πρέπει να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα, καθώς τα κρούσματα είναι ψηλά και έχει επικρατήσει η βρετανική μετάλλαξη στην Αττική.«Το σχέδιο της κυβέρνησης βασίζεται σε δύο πυλώνες: από τη μία ενισχύουμε το ΕΣΥ και εστιάζουμε στα σημεία τα οποία μπορεί να υπάρχει θέμα και από την άλλη αναζητούνται τρόποι αποσυμπίεσης για την κοινωνία μαζί με μια νέα συμφωνία για τήρηση των μέτρων. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης βασίζονται στις εισηγήσεις της Επιτροπής» συμπλήρωσε.Μιλώντας στο Open, ο καθηγητήςείπε πως υπάρχει ένα όριο στο lockdown και δεν γίνεται να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο, από την στιγμή που, στην ουσία, δεν εφαρμόζονται τα μέτρα. «Τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου να αρχίσουν να ανοίγουν κάποια πράγματα και να δούμε και το self testing (δηλαδή το να μπορεί ο καθένας να κάνει μόνος του το rapid test)» είπε, αναφερόμενος στο ποια δραστηριότητα και πότε μπορεί να ανοίξει.«Ο κόσμος έχει κουραστεί, αλλά δείτε. Προσπαθούμε να δούμε την καμπύλη να πέφτει. Ο κόσμος πρέπει να δείξει συγκατάβαση στα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί η περίοδος αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη για να πάμε μπροστά, να απελευθερωθούν τα νοσοκομεία μας» προσέθεσε.