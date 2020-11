Lockdown: Πώς θα είναι η ζωή μας από το Σάββατο - Τι μένει ανοιχτό και τι κατεβάζει ρολά

- Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.- Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.)- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ- Καθαριστήρια- Περίπτερα (24ώρο)- Φαρμακεία- Πρατήρια καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων- Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών- Pet shops- Η λειτουργία τωνπραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.- Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι Υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.Κλειστά θα παραμείνουν λιανεμπόριο, κομμωτήρια και υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής. Εστιατόρια και καφέ θα παραμείνουν κλειστά και θα επιτρέπονται μόνο το delivery και το take away. Θα κλείσουν παιδότοποι, παιδικές χαρές και τα πάρκα ψυχαγωγίας / θεματικά πάρκα.Δείτε αναλυτικάαπό τα ξημερώματα του Σαββάτου.Σε ότι αφορά στις, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστάκαι οιθα τελούνται από τουςπαρουσία μονάχα τωνΓια δύο ακόμη ημέρες θα παραμείνουν ανοιχτά τα κουρεία και τα