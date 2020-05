Εκπαιδευτήρια Δούκα: Στα άδυτα ενός κορυφαίου σχολείου

Tο θεμέλιο κάθε σύγχρονης κοινωνίας είναι η Παιδεία, και μάλιστα, μια Παιδεία τέτοια που να μπορεί να καλλιεργεί και να διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Με κριτική σκέψη και αυτογνωσία. Πολίτες ικανούς να συμπράττουν και να ζουν μαζί με αρμονία και χαρά. Η δομή του σημερινού τρόπου ζωής, επιβάλλει περισσότερο από ποτέ αυτή την πολυδιάστατη Παιδεία, καθώς οι συζητήσεις για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι πραγματικά ευτυχισμένοι, πληθαίνουν.

Μελετητές και παρατηρητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς αναφέρουν χαρακτηριστικά: όπως μια καλή θεραπεία δίνει υγεία και ευεξία στο σώμα, έτσι και μια καλή παιδεία φέρνει ελευθερία και ευδαιμονία στους πολίτες και την κοινωνία.

Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί και εξελίσσεται αδιάκοπα, ένας από τους πιο αξιόπιστους εκπροσώπους της ελληνικής εκπαίδευσης: τα Εκπαιδευτήρια Δούκα.

Με 103 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική Εκπαίδευση και προγράμματα από το προνήπιο μέχρι το Λύκειο, το ΙΒ, το GCE και το BTEC Foundation in Art & Design, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα έχουν ένα σκοπό: να προσφέρουν γνώσεις, δεξιότητες κι αξίες στους μαθητές τους, δηλαδή εκείνες τις κινητήριες δυνάμεις που θα κάνουν πραγματικότητα τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Χωρίς να ενισχύουν εγωκεντρικά στοιχεία στην προσωπικότητα των παιδιών, αλλά χαρίζοντάς τους αυτογνωσία και όραμα και εστιάζοντας στο τι είναι σωστό για την κοινωνία, όχι μόνο για τον εαυτό τους.

Το σχολείο, μετά την οικογένεια, είναι ο πυλώνας που σμιλεύει ευτυχισμένους ανθρώπους και τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, από την ίδρυσή τους κιόλας, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ζουν την καθημερινότητά τους οι μαθητές του. Επιλέγουν να ισορροπούν τους παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης με τους σύγχρονους και να ανοίγουν νέους ορίζοντες, ισάξιους για αγόρια και κορίτσια. Μελετούν και εφαρμόζουν εκπαιδευτικά μοντέλα που «γεννούν» παγκόσμιους πολίτες με ελληνική ταυτότητα. Καλλιεργούν την αυτοεκτίμηση, τον σεβασμό στους άλλους και το περιβάλλον. Την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς με χρήση κανόνων και περιορισμών, την υπευθυνότητα, τη δημιουργικότητα, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την άθληση, την υγιεινή ζωή και τη συνεργατικότητα, σε ένα περιβάλλον ολοκληρωτικά καινοτόμο.

Κάτω από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βρέθηκε η Ελληνική Εκπαίδευση λόγω της πανδημίας, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα ανταποκρίθηκαν άμεσα στην ξαφνική αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, υιοθετώντας από την πρώτη μέρα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, την εξ αποστάσεως μάθηση. Μέσα από μία λειτουργική και αποτελεσματική πλατφόρμα, όλοι οι μαθητές, από το προνήπιο μέχρι τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, του ΙΒ, του GCE και του BTEC, κατάφεραν όχι μόνο να διατηρήσουν επαφή με το σχολείο τους αλλά και να προχωρήσουν δημιουργικά στην ύλη. Τα μαθήματα συνεχίστηκαν κανονικά, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με άνεση και οι εκπαιδευτικοί ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τις δεξιότητές τους.



Ως σχολείο που προσφέρει εναλλακτικές, οι σπουδές στο εξωτερικό δεν θα μπορούσαν παρά να αποτελούν μία ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Έτσι λοιπόν, στο International Baccalaureate, το GCE A Levels και το BTEC Foundation in Art & Design του σχολείου, οι επιτυχίες των μαθητών αγγίζουν, τα τελευταία χρόνια, το 100%. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 85% των παιδιών επιτυγχάνουν στις σχολές της πρώτης τους επιλογής και εισάγονται κάθε χρόνο σε κορυφαία Πανεπιστήμια όπως: Oxford University, Cambridge University, Princeton, Imperial College of London, UCL, City University London, Queen Mary University of London, University of Edinburgh, University of Brighton, University of Westminster, University of Surrey, University of Reading, London College of Fashion, Central St. Martins, Glasgow School of Art, New York University, Northeastern University-Boston, Musicians Institute-Hollywood, κλπ.

Ειδικά για όσα παιδιά επιλέγουν το GCE, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα τούς δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το πρωί κανονικά το πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου και να συνεχίζουν, χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο, με τα απογευματινά μαθήματα του GCE.

Επίσης, από τη νέα σχολική χρονιά, μαθητές από 14 ετών και πάνω θα μπορούν να ξεκινήσουν νωρίτερα την προετοιμασία τους για το BTEC Foundation in Art & Design και ταυτόχρονα, να αποκτήσουν την πιστοποίηση του Level 1, που αργότερα θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους στα ξένα πανεπιστήμια.

Στις αποφάσεις που καλούνται να πάρουν για το μέλλον τους οι μαθητές των τελευταίων τάξεων, συμβάλλει καταλυτικά το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Τ.Ε.Π.) που λειτουργεί στα Εκπαιδευτήρια Δούκα από το 1993. Το Τμήμα ακολουθεί τις σύγχρονες αντιλήψεις στα θέματα της «διαχείρισης σταδιοδρομίας» και είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένες συμβούλους – ψυχολόγους με σκοπό να συνθέτουν το ψυχολογικό, συναισθηματικό και εκπαιδευτικό προφίλ των μαθητών, προκειμένου να απελευθερώνουν το μέγιστο του δυναμικού τους και να σχεδιάζουν με όραμα τους μελλοντικούς ρόλους της ζωής τους.

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα δε δίνουν ευκαιρίες μόνο στους δικούς τους μαθητές. Μαθητές άλλων σχολείων μπορούν να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις σπουδές στο εξωτερικό από το University Placement Center. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι τούς καθοδηγούν, υποστηρίζουν την προσπάθειά τους, βοηθούν στη συμπλήρωση των αιτήσεων προς τα ξένα πανεπιστήμια, παρακολουθώντας την πορεία τους και επικοινωνώντας, όπου χρειάζεται, με τους admissions officers του εξωτερικού, μέχρις ότου οι στόχοι των παιδιών να γίνουν πραγματικότητα.

