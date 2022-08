Daniel Arsham: Ο εικαστικός του Dior εμπνέεται στο Αιγαίο

Γλυπτά του Daniel Arsham παρουσιάζονται στην έκθεση «Preservations: Past, Present, Future» στη «Simple Gallery Mykonos»

Ο Αμερικανός εικαστικός που ζει στη Νέα Υόρκη συνδυάζει τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική με τον πιο απροσδόκητο τρόπο, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στο κοινό του. Ηχηρές συνεργασίες με κορυφαία brands όπως Dior, Porsche, Adidas, Rimowa, Tiffany’s κ.ά. έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τη μετοχή του στο χρηματιστήριο της τέχνης ενώ έργα του έχουν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στο The New Museum στη Νέα Υόρκη, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Μαϊάμι, στην König Galerie στο Βερολίνο, στο Carré d’art de Nîmes στη Νότια Γαλλία, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στο Σινσινάτι, στο Centre Pompidou στο Παρίσι, στο PS1 στη Νέα Υόρκη και στην Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας στη Μελβούρνη.Πριν από μερικές ημέρες, ο πρωτοποριακός Daniel Arsham βρέθηκε στη Μύκονο για τα εγκαίνια της έκθεσής του «Preservations: Past, Present, Future» στη «Simple Gallery», όπου και γίνεται η συνάντησή μας.Τον ρωτώ πώς νιώθει που εμπνέεται και δημιουργεί έργα για τόσο μεγάλα brands. «Με τους περισσότερους oίκους με τους οποίους έχω συνεργαστεί μας δένει μια προσωπική ιστορία. Οι συνεργασίες αυτές έχουν προκύψει επειδή υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζω και με τους οποίους είμαστε φίλοι. Με ενδιαφέρει κυρίως να συνεργάζομαι με ταλαντούχους, δημιουργικούς ανθρώπους που αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα και της δικής μου δουλειάς. Συχνά μαθαίνω και ο ίδιος μέσα από αυτές τις συνέργειες. Η μόδα αναγκάζει έναν καλλιτέχνη να μπει σε κόσμους που δεν γνωρίζει και να βγει έξω από τα στενά πλαίσια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δουλειά που έκανα για τον οίκο Dior.Στη συνεργασία μου με τον Κιμ Τζόουνς -καλλιτεχνικός διευθυντής του Men’s Christian Dior- αναπαραγάγαμε το γραφείο του Κριστιάν Ντιόρ σε κλίμακα 1:1 και το μετατρέψαμε σε χώρο υποδοχής του fashion show εκείνης της περιόδου. Ιδιαίτερα σημαντική για μένα είναι και η συνεργασία και μακροχρόνια σχέση μου με τον επιχειρηματία Αλεξάντρ Αρνό, τον άνθρωπο που παίζει καθοριστικό ρόλο μέσα στον πανίσχυρο όμιλο LVMH. Οταν μετά την εξαγορά από το LVMH group ανέλαβε CEO της Tiffany’s πραγματοποιήσαμε μια μοναδική συνεργασία ώστε να επανασχεδιαστούν οι συσκευασίες των κοσμημάτων. Είναι συναρπαστικό να ολοκληρώνεις διαφορετικά και ενδιαφέροντα projects», μου εξηγεί.Ο Daniel Arsham ξεκίνησε την καριέρα του ζωγραφίζοντας, σύντομα όμως είδε ότι η γλυπτική τον ενδιέφερε περισσότερο. Το 2009 ασχολείται μαζί με τον μεγάλο Αμερικανό χορευτή Μέρσι Κάνινγκχαμ με τη σκηνογραφία. Αυτή η εμπειρία τον οδηγεί σε μια ιδιότυπη υπέρβαση των ορίων μεταξύ καλών τεχνών, αρχιτεκτονικής, σχεδίου, ταινίας και περφόρμανς. Τα εμβληματικά έργα του συνδυάζουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, επιδεικνύοντας την ευκαμψία και τη δύναμη της νοσταλγίας, συχνά μέσα από αναφορές σε στιγμές που αφορούν τα τέλη του 20ού αιώνα. Τα έργα του προσφέρουν την εμπειρία αμφισβήτησης του χρόνου, ενώ ένα μεγάλο μέρος τους περιστρέφεται γύρω από τη συνεργασία και την αλλαγή των κόσμων. Η μόδα ενσωματώθηκε στην πρακτική του. Το portfolio του περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με διάσημους μουσικούς όπως οι Pharrell, Nas, The Weeknd, αλλά και με τους Cleveland Cavaliers, για χάρη των οποίων έγινε ο πρώτος εικαστικός που ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση μιας ομάδας μπάσκετ.Τον ρωτώ τι προσπαθεί να εκφράσει μέσα από την τέχνη του: «Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μήνυμα στη δουλειά μου. Είναι περισσότερο μια πρόκληση για να ξανασκεφτούμε τις εμπειρίες μας σε σχέση με τον χρόνο. Το πώς δηλαδή προσεγγίζουμε την καθημερινότητα. Συχνά χρησιμοποιώ πράγματα που είναι ήδη οικεία στο κοινό. Παίρνω κάτι που ήδη γνωρίζουμε και επεμβαίνω με μια νέα οπτική, δίνοντάς του μια άλλη διάσταση.Ετσι συγχρονίζεται το χθες με το σήμερα». Οσο για την καθημερινότητά του; «Οταν δεν ταξιδεύω, συνήθως ξυπνάω νωρίς και πηγαίνω στο γυμναστήριο. Κάνω μυϊκή ενδυνάμωση ή εκτονώνομαι με ποδήλατο. Φτάνω στο στούντιο γύρω 9 με 10 το πρωί και περνάω όλη την ημέρα σχεδιάζοντας. Μέρος του χρόνου μου το αφιερώνω στη φωτογραφία και τις εκδόσεις. Ασκούμαι συστηματικά πάντως, έτσι ώστε να εξασφαλίζω τη μέγιστη δημιουργικότητά μου», αναφέρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Daniel Arsham συμμετέχει σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση και την κοινωνική ισότητα, αφού πιστεύει πως «οφείλουμε να επιστρέφουμε στο σύμπαν την καλή ενέργεια!».Στη «Simple Gallery Mykonos» μαζί με την έκθεση «Preservations: Past, Present, Future», παρουσιάστηκε και η νέα σειρά ρούχων από το Chapter 001 του Daniel Arsham που κέρδισε τις εντυπώσεις: «Τον Φεβρουάριο του 2020 γνώρισα τον Σπύρο και τον Φίλιππο Λιακωτίτη στο στούντιό μου στη Νέα Υόρκη. Μου μίλησαν για το νέο τους project, τη “Simple Gallery”, έναν χώρο που θα στέγαζε τους νέους high end fashion designers και θα υμνούσε την τέχνη με τον δικό της τρόπο. Εκείνη την εποχή είχα προγραμματίσει το λανσάρισμα της δικής μου σειράς ρούχων Objects IV Life. Ομως, λόγω του πρώτου lockdown τον Μάρτιο του 2020, δεν καταφέραμε να συνεργαστούμε. Φέτος τα δεδομένα άλλαξαν κι έτσι καταφέραμε να συνδυάσουμε το λανσάρισμα των Objects IV Life με την παρουσίαση μερικών από τα γλυπτά μου».Τα έργα του που παρουσιάστηκαν στη Μύκονο αποκάλυψαν μεγάλη αγάπη για την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα. «Είναι υπέροχα εδώ. Ο ήλιος, η θάλασσα, η αγάπη στο ευ ζην, οι ανοιχτοί άνθρωποι... Αυτό που με μάγεψε ακόμα περισσότερο, όμως, είναι η Δήλος. Ηταν όνειρο ζωής για εμένα να την επισκεφτώ. Το φως της και η φιλοσοφία της διακατέχουν τη δουλειά μου. Ηταν η πρώτη φορά που βρέθηκα στη Δήλο και μαγεύτηκα. Μοναδικό περιβάλλον, ιδιαίτερη ενέργεια. Αυτός ο αρχαίος ιερός τόπος τροφοδοτεί τη φαντασία κάθε καλλιτέχνη με έναν μοναδικό τρόπο. Τολμώ να πω ότι φεύγω από την Ελλάδα νιώθοντας πλήρης και έτοιμος για νέα projects».INFO: Η έκθεση «Preservations: Past, Present, Future» του Daniel Arsham φιλοξενείται στη «Simple Gallery Mykonos» (Καλογερά 30, Μύκονος) έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.