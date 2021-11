Lady Gaga: Η «Πρώτη Κυρία» των Όσκαρ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Από την ημέρα που η 35χρονηαποδέχτηκε την πρόταση του Ρίντλεϊ Σκοτ να πρωταγωνιστήσει σε ένα φιλμ που θα αναμόχλευε τα πιο σκοτεινά μυστικά της οικογένειας Gucci έγινε μία άλλη. Ή τουλάχιστον ξεκίνησε να ζει μαζί με τη γυναίκα που δέχτηκε να υποδυθεί. Η Gaga πέρασε τουλάχιστον εννέα μήνες λουστράροντας την ιταλική προφορά της προκειμένου να γίνει πειστική εικόνα και ομοίωση μιας γυναίκας, χαρακτηρισμένης με τον παλιό, πατριαρχικό τρόπο ως αράχνης, η οποία οργάνωσε τη δολοφονία του συζύγου της.Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και performer μπήκε τόσο βαθιά στο πετσί του ρόλου της Πατρίτσια Ρετζιάνι, που λέει ότι δεν κατάφερε να δραπετεύσει από τον ίσκιο της παρά μόνο όταν πήρε το αεροπλάνο της επιστροφής από την Ιταλία, όπου πραγματοποιήθηκαν για 43 ημέρες σε Ρώμη και Φλωρεντία τα γυρίσματα, για το Λος Αντζελες.Σταμάτησε το αλκοόλ, πέταξε τα τσιγάρα, έκοψε τον ομφάλιο λώρο με την ηρωίδα της. Οπως η Πατρίτσια δεν μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή της αποσυνάγωγης από την οικογένεια Gucci, έτσι και η Gaga δεν μπορούσε να συνεχίσει να συμβιώνει με έναν ρόλο που τη στοίχειωσε για περισσότερο από ενάμιση χρόνο - μια πρώτης τάξεως αποζημίωση θα μπορούσε να είναι η σχεδόν εξασφαλισμένη υποψηφιότητά της για το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Σε κάθε περίπτωση, η ποπ σταρ οφείλει πολλά στην κινηματογραφική ηρωίδα της, που εμφανίστηκε στη ζωή της ως από μηχανής θεός.Η πρόταση από τον Ρίντλεϊ Σκοτ να ερμηνεύσει τη Ρετζιάνι έγινε στην Gaga σε μια περίοδο που η ίδια δεν ήταν καθόλου βέβαιη αν ήθελε, μπορούσε ή άντεχε να είναι πια η Gaga. «Ημουν πολύ μπερδεμένη όταν πήρα το σενάριο στα χέρια μου», εξομολογήθηκε στους «New York Times». Στην πραγματικότητα βρισκόταν καταμεσής ενός καταθλιπτικού επεισοδίου. Χρειαζόταν ένα διάλειμμα από τον εαυτό της και η αμφιλεγόμενη, πάλαι ποτέ ναυαρχίδα της κοσμικής ζωής Ιταλίδα που αγάπησε παθιασμένα τον Μαουρίτσιο Γκούτσι (στο φιλμ ο Ανταμ Ντράιβερ) και κατόπιν τον μίσησε τόσο αβυσσαλέα ώστε να σχεδιάσει τη δολοφονία του, ήταν εκεί για να της δώσει όσο χρόνο είχε ανάγκη - ίσως και παραπάνω.Υπήρχε βέβαια κι ένας ακόμα λόγος που η Gaga αποφάσισε να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη έπειτα από το «A star is born» του 2018 και αυτός δεν είναι άλλος από τις ρίζες της. Τόσο η μητέρα της όσο και ο πατέρα της έλκουν την καταγωγή τους από την Ιταλία και το δέλεαρ για την ίδια να αναβιώσει έστω και την πιο μελανή σελίδα μιας από τις πιο επιδραστικές ιταλικές φαμίλιες στον κόσμο της μόδας αλλά και έξω από αυτόν ήταν απροσπέραστο.Για εννέα μήνες η Gaga κυοφόρησε τον ρόλο της Ρετζιάνι. Μιλούσε αποκλειστικά με ιταλική προφορά. Η μητέρα της, η 67χρονη Σίνθια Τζερμανότα, οι φίλες της, ακόμα και οι συνεργάτες της δυσκολεύονταν να κατανοήσουν την εμμονική προσήλωσή της στον ρόλο. Ακόμα και ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ απόρησε όταν τη συνάντησε, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων. «Θυμόμουν μια γυναίκα που μιλούσε αγγλικά», είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου σε μία από τις συνεντεύξεις-προπομπούς του πολυαναμενόμενου φιλμ «House of Gucci» που βγαίνει και στις ελληνικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου.Εύλογα θα υπέθετε κανείς ότι η Lady Gaga ήθελε να εντρυφήσει όσο πιο βαθιά μπορούσε στην ομιχλώδη ιστορία ζωής της Ρετζιάνι, να μάθει όσα περισσότερα μπορούσε για εκείνη και βέβαια πρώτα απ’ όλα να διαβάσει το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η ταινία του Σκοτ με τίτλο «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour & Greed» της δημοσιογράφου και συγγραφέα Σάρα Φόρντεν που κυκλοφόρησε το 2001 - ο Αγγλος σκηνοθέτης είχε εξασφαλίσει από τότε τα δικαιώματα για τη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη. Ομως η πρωταγωνίστρια αρκέστηκε να ξεφυλλίσει μόλις τις πρώτες σελίδες.Δεν ήθελε να αλλοιώσει την προσωπική αντίληψή της για τον βίο και την πολιτεία της Ρετζιάνι. Γι’ αυτό τον λόγο απέφυγε και να συναντήσει διά ζώσης την 72χρονη σήμερα αποκαλούμενη «μαύρη χήρα» και να αποσπάσει από εκείνην οτιδήποτε θα μπορούσε να την κάνει ακόμα πιο πειστική στον ρόλο της. Αυτό ήταν κάτι που μάλλον καθόλου δεν εκτίμησε η ίδια η Ρετζιάνι. Αντιθέτως, η χήρα του Μαουρίτσιο Γκούτσι μέμφθηκε ευθέως την Gaga, παρότι αναγνώρισε τη φυσιογνωμική συγγένειά τους.Γεννημένη στη Βινιόλα της Εμίλια Ρομάνια τον Δεκέμβριο του 1948, η Ρετζιάνι μεγάλωσε με στερήσεις. Η μεγαλύτερη απ’ όλες; Η απουσία του βιολογικού πατέρα της, τον οποίο δεν γνώρισε ποτέ. Στα 12 χρόνια της η τύχη χαμογέλασε στο φτωχικό της. Η μητέρα της γνώρισε τον επιχειρηματία Φερντινάντο Ρετζιάνι, ο οποίος πρόσφερε το όνομα, την προστασία και κυρίως την περιουσία του στη θετή κόρη του. Στην εφηβεία της εκείνη θύμιζε μια μινιατούρα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, όπως ανάγλυφα περιγράφουν οι φίλοι της, και είχε μυηθεί στη μεγάλη ζωή. Ταξίδια, ακριβά ρούχα, πάρτυ και καλοπέραση ήταν πια εκ των ων ουκ άνευ υλικά της καθημερινής ρουτίνας της. Σε μία από εκείνες τις νυχτερινές εξορμήσεις της γνώρισε σε ηλικία 22 ετών τον Μαουρίτσιο Γκούτσι.Πολλοί υποστηρίζουν πως το μόνο που ενδιέφερε τη Ρετζιάνι ήταν να ανέλθει στα ρετιρέ της οικονομικής και κοινωνικής ελίτ. Η Gaga διαφωνεί και επιμένει να πιστεύει πως τα συναισθήματά της απέναντι στον γιο του Ροντόλφο Γκούτσι (στην ταινία ο Τζέρεμι Αϊρονς) ήταν γνήσια. Παρά τις αντιρρήσεις του πατριάρχη της οικογένειας, ο Μαουρίτσιο -ένας άνθρωπος σαν έτοιμος από καιρό να χειραγωγηθεί και απρόθυμος να καταπιαστεί με την πατρογονική επιχείρηση- παντρεύτηκε την Πατρίτσια το 1972 παρουσία 500 καλεσμένων, αλλά όχι του πατέρα του. Είχε τουλάχιστον την ευχή του θείου του Αλντο Γκούτσι (τον υποδύεται ο Αλ Πατσίνο). Οι νεόνυμφοι εγκαταστάθηκαν στο penthouse του Olympic Tower στη Νέα Υόρκη, το οποίο ο Ροντόλφο Γκούτσι, κάνοντας τα πικρά γλυκά, παραχώρησε στον γιο του.Τα χρόνια της Νέας Υόρκης η Πατρίτσια Ρετζιάνι τα ανακαλεί ως κολοφώνα της δόξας της. Εκεί απέκτησε τις δύο κόρες της, Αλεσάντρα και Αλέγκρα, μα κυρίως έζησε ως το μεδούλι την τρυφηλή ζωή που πάντα ονειρευόταν. Ξυπνούσε το νωρίτερο στις 11 το πρωί, σουλάτσαρε στις λεωφόρους με την Bentley της, διοργάνωνε πάρτυ-σημεία αναφοράς και σφυρηλάτησε ισχυρές φιλίες με εμβληματικές προσωπικότητες, όπως η Τζάκι Κένεντι. Το αμερικάνικο όνειρο κράτησε δέκα χρόνια. Το 1982 Μαουρίτσιο και Πατρίτσια επέστρεψαν στην Ιταλία. Η κλεψύδρα του γάμου τους είχε ήδη αρχίσει να αδειάζει.Ο θάνατος του Ροντόλφο Γκούτσι, ο οποίος κληροδότησε τις μετοχές του στον Μαουρίτσιο, καθιστώντας τον παντοδύναμο, επίσπευσε τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή του. Μολονότι η Ρετζιάνι ήταν εκείνη που σπέρνοντας την έριδα ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας είχε αναδείξει σε απόλυτο κυρίαρχο του παιχνιδιού τον Μαουρίτσιο, δεν απόσβεσε τον κόπο της. Αντιθέτως πληρώθηκε με ένα διαζύγιο που της ανακοινώθηκε μάλιστα διά αντιπροσώπου του συζύγου της, συγκεκριμένα του οικογενειακού γιατρού τους, το 1985. Ο χωρισμός έγινε επίσημος εννέα χρόνια μετά. Η Ρετζιάνι έφυγε από τον γάμο της με μια ετήσια αποζημίωση ύψους 1,5 εκατ. και την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί πλέον το όνομα Γκούτσι. Δεν της κάηκε καρφί. «Είμαι περισσότερο Γκούτσι από όλους τους», συνέχισε να διατυμπανίζει με περίσσια χαιρεκακία.Εν τω μεταξύ ο Μαουρίτσιο Γκούτσι είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να βεβηλώσει την έξωθεν καλή μαρτυρία του οίκου μόδας και να εξαερώσει τα οικονομικά του. Κατηγορήθηκε πολλές φορές για κακοδιαχείριση, ενώ το 1993 πούλησε τελικά το μερίδιο των μετοχών του προς 170 εκατ. δολάρια. Στην προσωπική ζωή του ωστόσο είχε αρχίσει να ρεφάρει. Είχε συνδεθεί ερωτικά με μια παιδική του φίλη, τη συγγραφέα και παλαίμαχο μοντέλο Πάολα Φράνκι. Μάλιστα μετά το διαζύγιό του είχαν ξεκινήσει να σχεδιάζουν τον γάμο τους.Ομως, η Πατρίτσια Ρετζιάνι ήταν αποφασισμένη να στερήσει τη δεύτερη ευκαιρία από τον σύζυγό της και -κυρίως- να γλιτώσει τη μείωση της διατροφής στο ήμισυ μετά τον δεύτερο γάμο του. Οπως δήλωνε τότε, ολόκληρο το ποσό (ναι, αυτό του 1,5 εκατ.) δεν έφτανε ούτε για ένα πιάτο φακές. Το πρωινό της 27ης Μαρτίου 1995 ο Μαουρίτσιο Γκούτσι πυροβολήθηκε θανάσιμα, καθώς έφτανε στο γραφείο του στον αριθμό 20 της Via Palestro στο Μιλάνο. Οι αστυνομικές αρχές αναζήτησαν τον ύποπτο αρχικά στην οικογένεια, στράφηκαν στην εικασία του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, ακόμα και στη μαφία.Ομως δεν κατάφεραν να βρουν τον ένοχο της δολοφονίας που συγκλόνισε τον κόσμο. Δύο χρόνια μετά, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στον επιθεωρητή Φίλιππο Νίνι ξεκίνησε να ξετυλίγει τον μίτο του μυστηρίου. Στην άκρη του βρισκόταν η Πατρίτσια Ρετζιάνι που προσέλαβε έναν πληρωμένο δολοφόνο για να βγάλει από τη μέση τον πρώην σύζυγό της. Η χήρα του Γκούτσι δικάστηκε, καταδικάστηκε σε 29 χρόνια κάθειρξης και αποφυλακίστηκε έπειτα από 18 χρόνια, το 2006, λόγω καλής συμπεριφοράς. Λίγες μέρες πριν από τα 73α γενέθλιά της μάλλον θα μειδιά παρακολουθώντας τη φρενίτιδα που προκαλεί η μεταφορά της ζωής της στο σινεμά.Αλλωστε η Lady Gaga, που λογικά θεωρεί τον συγκεκριμένο ρόλο το μέχρι σήμερα magnum opus της, υπερέβαλε εαυτόν. «Εζησα σαν εκείνη για ενάμιση χρόνο. Και μιλούσα με προφορά για εννέα μήνες μέσα σε αυτό το διάστημα. Εκτός κάμερας. Δεν έσπασα ποτέ. Εμεινα μαζί της. Μου ήταν σχεδόν αδύνατο να μιλήσω με την προφορά ως ξανθιά. Εβαψα αμέσως τα μαλλιά μου και άρχισα να ζω με έναν τρόπο που σε ό,τι κοιτούσα, σε οτιδήποτε άγγιζα, προσπαθούσα να εντοπίσω το χρήμα. Αρχισα να βγάζω και φωτογραφίες. Παρατήρησα ότι η Πατρίτσια αγαπούσε τα όμορφα πράγματα. Αν κάτι δεν ήταν όμορφο, το διέγραφα», λέει η πρωταγωνίστρια.Και όπως αρματωμένη με τα βέλη του έρωτα εισέβαλε βίαια στην οικογένεια Gucci η Ρετζιάνι, έτσι και η Lady Gaga εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «House of Gucci» στο Μιλάνο με φόρεμα του οίκου Versace, κλυδωνίζοντας τα ιερά και τα όσια της μόδας. Αλλά ευχαριστώντας ταυτόχρονα την Ντονατέλα Βερσάτσε. «Κάθε οίκος έχει τη δική του ιστορία... αλλά μονάχα λίγοι είναι τόσο τυχεροί ώστε να έχουν μια ηγέτιδα μαζί τους. Lady Gaga, φορώντας Versace στο Μιλάνο είσαι η χάρη και η κομψότητα προσωποποιημένη», έγραψε η αδελφή του αείμνηστου Τζιάνι Βερσάτσε στο Instagram, γελώντας σημειολογικά τελευταία. Πώς το λέει ο θυμόσοφος λαός; Οι ζωντανοί με τους ζωντανούς.