Κάρλι Κλος: Το μαύρο πρόβατο των Τραμπ

Το παιδί που θα φέρει σύντομα στον κόσμο η Κάρλι Κλος θα είναι το επιστέγασμα της σχέσης της με τον Τζόσουα Κούσνερ, με τον οποίο άρχισαν να εμφανίζονται δημοσίως μαζί το 2012 και παντρεύτηκαν το 2018 ε τη συννυφάδα της, Ιβάνκα Τραμπ (κάτω αριστερά), σε αγώνες τένις πολύ πριν από τις καταιγιστικές εξελίξεις των πρόσφατων εκλογών στις ΗΠΑ

«Η αποδοχή των αποτελεσμάτων των νόμιμων δημοκρατικών εκλογών είναι πατριωτική. Η άρνηση και η υποκίνηση της βίας είναι αντιαμερικανικές». Τη βραδιά που η Ουάσινγκτον καιγόταν και ακόμα και οι ομόσταβλοι τουστο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σοκάρονταν από την, ηπροσέθετε ένα ακόμα πρόβλημα στην απερχόμενη προεδρική φαμίλια. Με την αυτονόητη αντίδρασή της μπρος στις καινοφανείς εικόνες και τους βανδαλισμούς το 28χρονο super model διαχώρισε για μία ακόμα φορά τη θέση της από τους Τραμπ, με τους οποίους έχει -έστω εξ αγχιστείας- συγγένεια, αφού είναι παντρεμένη με τον, αδελφό του, δηλαδή του συζύγου της. Δεν είναι εύκολη δουλειά να είσαι συννυφάδα της πρώτης κόρης, όμως η Κλος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και την έφερε σε πέρας υποδειγματικά.. Την επομένη η Κλος επανήλθε, στο Instagram αυτή τη φορά, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία του νεοεκλεγέντος προέδρου και της νεοεκλεγείσας αντιπροέδρου των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η ανάληψη της εξουσίας από εκείνους την τροφοδοτεί με νέες ελπίδες.. Σε κάθε εμφάνιση και σε κάθε συνέντευξή της αντιμετώπιζε την ίδια δημοσιογραφική εμμονή. Της ζητούσαν να τοποθετηθεί για τα έργα και τις ημέρες του Ρεπουμπλικανού προέδρου, για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από τον κουνιάδο της(ο κόσμος το ’χει τούμπανο ότι απέτυχε οικτρά και παταγωδώς), για τη σχέση της με την Ιβάνκα Τραμπ. Η Κλος αρνούνταν επίμονα, ακόμα και στους «New York Times». Οποιαδήποτε δήλωση θα μπορούσε να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις της με τους ενοίκους του «πρώτου σπιτιού» των ΗΠΑ, ειδικά μάλιστα μετά τον γάμο της με τον Τζόσουα Κούσνερ τον Οκτώβριο του 2018.«Δεν καταλαβαίνω γιατί η συζήτηση επιστρέφει διαρκώς στη σχέση μου με τους Τραμπ», συνήθιζε να λέει χωρίς την παραμικρή διάθεση να κρύψει την ενόχλησή της. Μπορεί το ζευγάρι να είχε κάνει κοινές εμφανίσεις σε διαδηλώσεις εναντίον της πολιτικής Τραμπ, αλλά και να είχαν χρηματοδοτήσει τη μαθητική κίνηση March For Our Lives κατά της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας το 2018, όμως η 28χρονη Αμερικανή απέφευγε όπως ο διάβολος το λιβάνι να χωρέσει σε λέξεις εκείνο που από μόνες τους έλεγαν οι κινήσεις, οι αποφάσεις, η στάση αλλά και το παρελθόν της. Δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, κανείς να πιστέψει ότι η Κλος παρείχε έστω και σιωπηρή υποστήριξη σε έναν σεξιστή πρόεδρο, με δεδομένο ότι η ίδια λίγα χρόνια νωρίτερα είχε αποχωρήσει από τις τάξεις των «Αγγέλων» τηςακριβώς εξαιτίας της τοξικής αρρενωπότητας και της φιλοσοφίας υποβάθμισης της γυναίκας που διαπερνούσε κάθετα την ιεραρχία του -παντοδύναμου τότε- brand εσωρούχων. Αλλωστε στις εκλογές του 2016 είχε στηρίξει τηκαι μάλιστα το είχε διατρανώσει και στα κοινωνικά δίκτυα. Το αυτό έκανε και στην τελευταία προεκλογική περίοδο, όπου με κάθε ευκαιρία εμφανιζόταν φορώντας μια προστατευτική μάσκα με το λογότυπο της καμπάνιας Μπάιντεν - Χάρις.(η προσωπική περιουσία της αγγίζει τα 40 εκατ. δολάρια). Η Κλος μπορεί να τρέφει την αισιοδοξία ότι θα γεννήσει το πρώτο παιδί της σε μια καλύτερη Αμερική, αφού η χώρα θα έχει περάσει στα νηφάλια -κατά τα φαινόμενα- χέρια των Δημοκρατικών.Πριν από λίγους μήνες ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, ενώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς εκείνων που μπορούν να αντιληφθούν τους μήνες κύησης από το μέγεθος και το φούσκωμα της κοιλιάς, το μοντέλο πρόκειται να γεννήσει έως τα τέλη της άνοιξης. Αν μη τι άλλο, θα είναι το επιστέγασμα της σχέσης της με τον, με τον οποίο γνωρίστηκαν το 2012. Ή μάλλον τότε επισημοποίησαν τον δεσμό τους, στο πάρτυ που ακολούθησε ένα από τα σόου της Victoria’s Secret, στο οποίο η Κλος είχε για μία ακόμα φορά κλέψει τις εντυπώσεις. Παλιά της τέχνη... Δυστυχώς, δεν αποδείχτηκε το ίδιο γοητευτική για την οικογένεια του Κούσνερ, η οποία είχε εκφράσει ανοιχτά όχι απλώς τη δυσφορία, αλλά και την αντίθεσή της σε αυτό τον αταίριαστο -στα μάτια τους- δεσμό.Στο βιβλίο «Kushner, Inc.» που καταπιάνεται με την ιστορία της οικογένειας Κούσνερ, την αυτοκρατορία real estate που δημιούργησε ο πατριάρχης της Τσαρλς Κούσνερ στο Νιου Τζέρσι αλλά και την καταδίκη του το 2004 για φοροδιαφυγή και δωροδοκίες, η συγγραφέας Βίκι Γουάρντ δίνει μια ανάγλυφη εικόνα της αντιμετώπισης της Κάρλι Κλος από την οικογένεια του αγαπημένου της. Τη βραδιά της ορκωμοσίας του προέδρου Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2017, η οικογένεια Κούσνερ είχε συγκεντρωθεί για τα επινίκια στο «Trump International Hotel» της Ουάσινγκτον.. Η απάντηση του Τζος ήταν η σιωπή του. Την ίδια κακή γνώμη για την Κλος είχε και ο αδελφός του Τζάρεντ. Τη θεωρούσε ασύμβατη με το προφίλ της φαμίλιας του και όχι ιδιαίτερα ευφυή. Οι Κούσνερ σε κάθε ευκαιρία μιλούσαν επιτιμητικά για την Κλος. Δεν χρησιμοποιούσαν καν το όνομά της, αλλά το παρατσούκλι «το μοντέλο εσωρούχων», ενώ δεν μπορούσαν με τίποτα να αποδεχτούν πως δεν είχε ασπαστεί τον ιουδαϊσμό, πράγμα που τελικά έκανε λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο της με τον Τζος το φθινόπωρο του 2018. Τα πεθερικά της εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να την απαξιώνουν συγκρίνοντάς τη με την Ιβάνκα, η οποία στα μάτια τους είναι η τέλεια νύφη για τον μεγαλύτερο γιο τους, Τζάρεντ.. Αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να τους κερδίσει - και μάλλον αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Εκείνο που πέτυχε είναι να διαψεύσει με τον πιο απτό τρόπο τον κουνιάδο της, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ την αποκαλούσε «χαζογκόμενα». Ο πρώην Αγγελος της Victoria’s Secret εκτός από το να μετρά τα εξώφυλλα των περιοδικών, τις καμπάνιες και τις διαφημιστικές συνεργασίες σε ντουζίνες, τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.Μάλιστα, τα πιο έγκριτα περιοδικά για την οικονομία και την τεχνολογία, ανάμεσά τους το «Forbes» και το «Fast Company», προσέφεραν ασμένως τα εξώφυλλά τους στην καλλονή με τις ανησυχίες geek της. Γεννημένη στο Σικάγο αλλά μεγαλωμένη στο Σεντ Λούις, η Κλος από πολύ μικρή ήθελε να γνωρίζει και να μαθαίνει την αιτία των πραγμάτων. Μπορεί το μόντελινγκ, το οποίο ξεκίνησε στα 14 υπογράφοντας με το πρακτορείο Elite της Νέας Υόρκης, να μπήκε ανάχωμα στην έμφυτη κλίση της στα Μαθηματικά και τη Φυσική, όμως μια τυχαία συνάντησή της με τον ιδρυτή του Instagram Κέβιν Σίστρομ, πολλά χρόνια αργότερα, τροφοδότησε ξανά τη φλόγα που ποτέ δεν είχε σβήσει μέσα της. Η Κλος, που διασταυρώθηκε με τον Σίστρομ σε ένα από τα πολλά επαγγελματικά ταξίδια της, ήθελε να μάθει τι υπήρχε πίσω από αυτό που ήξεραν όλοι, πίσω από την εικόνα των κοινωνικών δικτύων.Επειτα από τη συζήτησή τους αποφάσισε να κάνει σεμινάρια προγραμματισμού υπολογιστών. Μετά την αποχώρησή της από τη Victoria’s Secret αποφάσισε να επενδύσει στον εαυτό της. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και αμέσως μετά δημιούργησε μια start-up για να διαδώσει τη διάλεκτο των καιρών μας και σε άλλες γυναίκες. Το Kode With Klossy τα τελευταία πέντε χρόνια αναπτύχθηκε σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που δίνει σε νεαρές γυναίκες και κορίτσια την ευκαιρία αλλά και τα εφόδια για μια καριέρα στο σύμπαν των νεοφυών επιχειρήσεων.