Julia Garner: Στα 26 της θα ενσαρκώσει τον μύθο της Μαντόνα

Η Τζούλια Γκάρνερ με τον συμπρωταγωνιστή της Μπίλι Μάγκνουσεν στο «Maniac» του Netflix στην πρεμιέρα της σειράς το 2018

Με τους συμπρωταγωνιστές της στο «Ozark» Λόρα Λίνεϊ και Τζέισον Μπέιτμαν

Η φετινή 72η τελετή απονομής των βραβείων Emmy ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της. Δεν είχε κόκκινο χαλί και στρατιές διασημοτήτων να σουλατσάρουν αυτάρεσκα, δεν είχε ζωντανό κοινό, παλμό και χειροκροτήματα (εξαιρούνται εκείνα της κονσέρβας), ούτε φιλιά, αγκαλιές και ποτάμια δακρύων. Πραγματοποιήθηκε με τη διαμεσολάβηση του Διαδικτύου και το βραδινό επίσημο ένδυμα επιτρεπόταν -αν δεν επιβαλλόταν κιόλας- να αντικατασταθεί από την πατροπαράδοτη στολή του cocooning, ήτοι τις πιτζάμες. Εάν μάλιστα αυτές έφεραν υπογραφές βαρύτιμων σχεδιαστών και οίκων υψηλής ραπτικής, ακόμα καλύτερα.Ειδικά για την, αυτή η virtual λαοσύναξη της τηλεόρασης είχε ακόμα ένα στοιχείο που τη διαφοροποιούσε από την περσινή - όπου παρεμπιπτόντως της είχε απονεμηθεί το πρώτο βραβείο της καριέρας της για τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Ozark» του. Η 26χρονη ηθοποιός ήταν ξανά υποψήφια για το βραβείο Β’ Ρόλου σε Δραματική Σειρά, αυτή τη φορά με ανθυποψήφιες τη(«Big Little Lies»), τη(«Killing Eve»), την(«The Crown»), τη(«Succession»), τη(«The Handmaid’s Tale»), τη(«Westworld») και -κυρίως- τη(«Big Little Lies»).Πόσο μάλλον να τις νικήσει. Η Γκάρνερ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τιμήθηκε με το βραβείο Emmy για την ερμηνεία της στο «Ozark», όμως η φετινή νίκη της είχε μια σημασία (και μια αμηχανία) παραπάνω. Eχει άλλωστε δηλώσει ότι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισε να γίνει ηθοποιός συμπυκνώνεται σε ένα ονοματεπώνυμο: εκείνο της. Στα 15 της χρόνια η Γκάρνερ, ένα παιδί με εκπεφρασμένες καλλιτεχνικές ανησυχίες αλλά εσωστρεφές και μάλλον φοβικό, όπως έχει δηλώσει, παρακολούθησε για πρώτη φορά την ταινία «Η εκλογή της Σόφι». Η ερμηνεία της Μέριλ Στριπ στη θρυλική ταινία έγινε η δική της φαεινή στιγμή που την οδήγησε να αναθεωρήσει ό,τι πίστευε για τον εαυτό της και τη ζωή. Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει μόλις11 χρόνια από εκείνη την ημέρα, όμως η Γκάρνερ, που υποστηρίζει ότι χάρη στη Στριπ ασχολήθηκε με την ηθοποιία, φαίνεται να έχει διανύσει -σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την επαγγελματική καριέρα της- απόσταση για την οποία άλλοι πασχίζουν μια ολόκληρη ζωή.«Κάθομαι εδώ με το καπέλο από την παραγωγή του “Ozark” και εύχομαι να μπορούσα να γιορτάσω μαζί με όλη την ομάδα. Είμαι τόσο περήφανη που συμμετέχω σε αυτή τη σειρά, η οποία άλλαξε τη ζωή μου με πολλούς τρόπους. Είμαι ευγνώμων. Ευγνώμων όχι μόνο γιατί μπορώ να εργάζομαι, αλλά επειδή δουλεύω με ανθρώπους που αγαπώ. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω τη Μέριλ Στριπ, η οποία δεν ήταν παρούσα στη virtual απονομή απόψε. Οταν ήμουν 15 ετών είδα για πρώτη φορά την “Εκλογή της Σόφι” και αποφάσισα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν υπήρχες εσύ. Σ’ ευχαριστώ γιατί στ’ αλήθεια δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Σας αγαπώ όλους. Σας ευχαριστώ που μου προσφέρατε έναν λόγο να χαμογελώ φέτος. Ο κόσμος είναι καλύτερος γιατί υπάρχετε όλοι εσείς σ’ αυτόν. Μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα αν είμαστε μαζί. Ας είναι η αγάπη ο οδηγός μας», έγραψε από καρδιάς και με πρόδηλο ενθουσιασμό η νεαρή ηθοποιός στο ευχαριστήριο post της στο Instagram.Εντάξει, εννοείται ότι σε επόμενη δημοσίευσή της έσπευσε να ευχαριστήσει και τον οίκο Chanel για τις μεταξωτές πιτζάμες τις οποίες φορούσε, συνδυασμένες αριστοτεχνικά με λευκές πέρλες, σ’ αυτή τη φετινή, αλλόκοτη απονομή, την οποία παρακολούθησε από την οθόνη του υπολογιστή της μαζί με τον σύζυγό της Μαρκ Φόστερ, ιδρυτή του συγκροτήματος Foster the People, με τον οποίο έγιναν σάρκα μία στην εκπνοή του 2019. Το ποίμνιο των 618.000 followers της επευφήμησε τον θρίαμβο της εκκολαπτόμενης σταρ. Ανάμεσά τους η Μαντόνα και ο ατζέντης της. Μπορεί η παραπάνω παρατήρηση να μοιάζει επουσιώδης ή ασήμαντη σε κάποιους, όμως από τη βιομηχανία του θεάματος και τους fans της Γκάρνερ μάλλον επιδέχεται άλλες, σημαντικότερες ερμηνείες.. Ηταν δίκαιο και γίνεται πράξη. Το biopic της Μαντόνα, μια ιστορία τόσο παλιά όσο και η ίδια, έχει ξεκινήσει και έχει σταματήσει μια ντουζίνα φορές. Ομως τώρα φαίνεται πως το project έχει τροχοδρομήσει και βαίνει προς υλοποίηση. Η ίδια η βασίλισσα της ποπ εμφανίζεται συχνά πυκνά στα κοινωνικά δίκτυα να φυλλομετρά φωτογραφίες από το παρελθόν, πρόσφατα οι followers της την άκουσαν να αναζητά υπεύθυνο για το κάστινγκ του πολύφερνου κινηματογραφικού project της, ενώ οι συναντήσεις με την οσκαρική σεναριογράφο και πρώην στρίπερ Ντιάμπλο Κόντι είναι πολλές. Η σεναριογράφος του «Juno» φαίνεται πως έχει αναλάβει να βάλει σε μια σειρά τη θυελλώδη προσωπική και επαγγελματική πορεία της Mαντόνα και, κυρίως, να τη χωρέσει σε ένα φιλμ μιάμισης, άντε δύο, το πολύ τριών ωρών.Το γεγονός ότι τόσο η ίδια η 62χρονη τραγουδίστρια όσο και ο ατζέντης της σχεδόν ταυτόχρονα ακολούθησαν την Γκάρνερ στα κοινωνικά δίκτυα οδηγεί πολλούς στο συμπέρασμα ότι η νεαρή Αμερικανίδα ηθοποιός είναι η εκλεκτή για να ενσαρκώσει τη Μαντόνα στη μεγάλη οθόνη. Αν μη τι άλλο, θα είναι ένα στοίχημα για εκείνη που είτε θα την απογειώσει είτε θα λειτουργήσει ως σύντομη παράκαμψη για τα Τάρταρα - δύσκολο μεν, όχι απίθανο δε, αφού τα biopics έχουν χαντακώσει κόσμο και ντουνιά. Προς στιγμήν τίποτα δεν είναι επίσημο.Η Γκάρνερ πάντως σε πρόσφατη διαδικτυακή εμφάνισή της στο σόου του Τζίμι Φάλον απέδειξε ότι είναι παραπάνω από καλή στις μιμήσεις, υποδυόμενη τηνκαι την Γκουέν Στεφάνι, η οποία στη νεότητά της, την εποχή του γκρουπ No Doubt, ας μη λησμονούμε πως ήταν ένας σωσίας της παλιάς, καλής Μαντόνα με την περμανάντ-περικεφαλαία. Ως αντίπαλον δέος της Γκάρνερ για τον ρόλο της Madge προβάλλει η Βρετανίδα Φλόρενς Πιου, όμως η Αμερικανίδα και μόνο λόγω της εξωτερικής ομοιότητας φαίνεται ότι έχει σκοράρει από τα αποδυτήρια.Γεννημένη και μεγαλωμένη σε μια τυπική εβραϊκή οικογένεια στο Μπρονξ της, η Γκάρνερ γαλουχήθηκε με καλλιτεχνικά ερεθίσματα. Η μητέρα της είχε μια επιτυχημένη καριέρα ως κωμικός στο Ισραήλ ενώ ο πατέρας της ήταν ζωγράφος. Τα παιδικά χρόνια της τα ανακαλεί ως μια ατελείωτη ψυχοθεραπευτική συνεδρία, αφού οι συζητήσεις που έκανε με τους γονείς και τη μεγαλύτερη αδελφή της ήταν ατέρμονες. Τους ευγνωμονεί γι’ αυτό. Η τέχνη προέβαλε ως μια πρώτης τάξεως διέξοδος για τη νεαρή Γκάρνερ όταν στην εφηβεία της αποφάσισε να ξεπεράσει την έμφυτη συστολή της, να γίνει πιο κοινωνική και να κατατροπώσει τη φιλυποψία με την οποία αντιμετώπιζε έως τότε τον κόσμο και τη ζωή. Από παιδί αναμετριόταν με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα, σήμερα λέει πως κατάφερε να διαβάσει σε ηλικία 10 ετών. «Ο,τι κι αν έκανα, ένιωθα ηλίθια», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της. Ξεκίνησε μαθήματα υποκριτικής και ήταν τόσο καλή, ώστε σύντομα βρέθηκε στις πρώτες της οντισιόν. Μία από αυτές την έφερε αντιμέτωπη με έναν ατζέντη του. Είθισται οι Χολιγουντιανοί σταρ να λένε ότι θεμελίωσαν την καριέρα τους πάνω στα όχι που απάντησαν σε δελεαστικές επαγγελματικές προτάσεις. Για την Γκάρνερ τα πράγματα έγιναν κάπως διαφορετικά. Δεν ήταν η δική της άρνηση που της έδωσε την ώθηση προς τα εμπρός, αλλά εκείνη που άκουσε από τα χείλη των υπεύθυνων του δικτύου παιδικών εκπομπών.Η Γκάρνερ μάλλον σήμερα οφείλει να τους ευγνωμονεί που της έκλεισαν την πόρτα. Το 2011 πήρε το βάπτισμα του πυρός στο ανεξάρτητο φιλμ «Martha Marcy May Marlene». Ηταν ξεκάθαρο ότι οι ρόλοι του γλυκανάλατου κοριτσιού της διπλανής πόρτας δεν ήταν φτιαγμένοι για εκείνη. Αλλωστε κανείς ποτέ δεν τη σκέφτηκε για έναν τέτοιο. Το επιβεβαίωσε το 2015 στην ταινία «Grandma» και το επισφράγισε με τον ρόλο της Ρουθ Λάνγκμορ στο «Ozark». Η πανδημία και το lockdown ήταν με το μέρος της. Η τρίτη σεζόν της σειράς μέσα από την οποία έγινε γνωστή κυκλοφόρησε στις 27 Μαρτίου και μάλλον δεν υπάρχει άνθρωπος που τις ημέρες του εγκλεισμού δεν διασταυρώθηκε στη μικρή οθόνη με την ατίθαση πρωταγωνίστρια της σειράς. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Γκάρνερ είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της σειράς «Inventing Anna» σε σενάριο της Σόντα Ράιμς (Netflix), όπου αναβιώνει την ιστορία της Ρωσίδας Αννα Σορόκιν, μιας πολυμήχανης απατεώνισσας που επινόησε για τον εαυτό της τον ρόλο μιας βαθύπλουτης κληρονόμου εξαπατώντας την καλή κοινωνία της Νέας Υόρκης.Εάν πάντως κάποια από τις ηρωίδες που έχει ενσαρκώσει μιλά στην καρδιά της, αυτή είναι η Τζέιν από το περσινό «The Assistant». Και αυτό όχι μόνο γιατί μπορεί να της χαρίσει την πρώτη υποψηφιότητά της για ένα βραβείο Οσκαρ, αλλά επειδή, όπως η Γκάρνερ λέει, αναδεικνύει μια άλλη πλευρά της κακοποιητικής και τοξικής συμπεριφοράς που καθένας μπορεί να δέχεται καθημερινά, χωρίς καν να περνά από το μυαλό του ότι συμβαίνει ◆