EURO 2020: Το Νησί…φλέγεται - Τρελοί πανηγυρισμοί σε όλη την Αγγλία για την πρόκριση στον τελικό

BREAKING: England have beaten Denmark 2-1 in extra time in the semi-final of #EURO2020 at Wembley to progress to their first major final in 55 years #ENGDEN



Read more here: https://t.co/n42mf9UTaD pic.twitter.com/bKcTQDZMkd — Sky News (@SkyNews) July 7, 2021

ENGLAND LEAD! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



This is what it means to the fans at the Canal House in Birmingham and at the Trent Navigation Inn in Nottingham. 😆#ENGDEN | #EURO2020 | #ThreeLions pic.twitter.com/uqdBqla4nD — ITV News Central (@ITVCentral) July 7, 2021

The moment Harry Kane sends England to the Euro 2020 final 🤩🤩🤩 #ENGDEN pic.twitter.com/WpFF2I2sUv — Adam Pearson (@AdamP1242) July 7, 2021





επικράτησε με 2-1 τηςμε λυτρωτή τον Κέιν στην παράταση τοη δεύτερου ημιτελικού τουκαι οι Άγγλοι έπειτα από 55 χρόνια βρίσκονται σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Την Κυριακή (11/7, 22:00) κόντρα στην Ιταλία θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά.Με το σφύριγμα της λήξης το σύνθημά «it’s coming home» ακουγόταν σε όλο το Νησί. Από το Λονδίνο, ως το Μπέρμιγχαμ και το Νότιγχαμ οιτων «Τριών Λιονταριών» πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία της εθνικής τους ομάδας.Δείτε τα χαρακτηριστικά video: