EURO 2020: Η βουτιά του Στέρλινγκ, η δεύτερη μπάλα και στο VAR η Βασίλισσα της Αγγλίας

There appeared to be a second ball on the pitch during the play that Raheem Sterling won a penalty for England in extra-time. pic.twitter.com/U9y5BTv0ni — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2021

The real truth behind the VAR decision #DENENG pic.twitter.com/u7L7iLMNvG — Comfortably Numb (@ronniecristin) July 7, 2021

"Make it look like it's the Very Accurate Representation." #DENENG pic.twitter.com/Nl56KptOgc — judas goat (@little_hansel) July 7, 2021

Sterling and Immobile in the #EURO2020 finalpic.twitter.com/usBIl8PvjH — Troll Football (@TrollFootball) July 7, 2021

Sterling when he ran into the box pic.twitter.com/2Ln0JTW2cF — J🅰️mes (@james8ii) July 7, 2021





κατάφερε να προκριθεί σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966, όπου κατέκτησε τον μοναδικό μεγάλο της τίτλο, ενώ είναι η πρώτη φορά που θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Euro στην ιστορία της.Για να το πετύχει αυτό χρειάστηκε να κάμψει το εμπόδιο της Δανίας στον ημιτελικό τουεπικρατώντας με 2-1 χάρη σε γκολ του Κέιν στην παράταση, το οποίο προήλθε από αμφισβητούμενο πέναλτι σε ανατροπή τουΣτο 102΄ ο Μάκελι «είδε» επαφή στην πτώση του Στέρλινγκ, τοπροφανώς τον επιβεβαίωσε αν και από το τηλεοπτικό ριπλέι όχι μόνο φάνηκε πως οι αμυντικοί της Δανίας δεν έκαναν επαφή με τον Άγγλο επιθετικό αλλά την ώρα της επίμαχης φάσης υπήρχε και μια δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο.Ο Κέιν ανέλαβε την εκτέλεση του, ο Σμάιχελ απέκρουσε με τον επιθετικό της Τότεναμ στην επαναφορά να την στέλνει στα δίχτυα για το 2-1 που έδωσε και την πρόκριση στα «Τρία Λιοντάρια» και τονα… βγαίνει στην επίθεση πικάροντας τους Άγγλους για τον τρόπο που πέρασαν στον τελικό.