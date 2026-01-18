Βρήκαν τι προκάλεσε τον αφανισμό 2300 αργυροεπελεκάνων από τη γρίπη των πτηνών το 2022 στις Πρέσπες

Οι επιστήμονες παραμένουν σε εγρήγορση καθώς ο ιός έχει και φέτος «χτυπήσει» ήδη στη δυτική Ευρώπη όπου έχουν πεθάνει πάνω από 80.000 γερανοί και άλλα είδη άγριων πουλιών.