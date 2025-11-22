COP30: Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα – «Δεν δεχόμαστε το κείμενο», προειδοποιεί η ΕΕ

Η 27μελής ΕΕ δήλωσε ότι το κείμενο είναι πολύ αδύναμο.«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να το δεχθούμε», τόνισε χθες ο επίτροπος της ΕΕ για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα σε ανακοίνωσή του.Η ΕΕ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να «μετακινηθεί πέραν αυτού με το οποίο νιώθει άνετα» σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για τα αναπτυσσόμενα κράτη –αλλά μόνο εάν ενισχυθούν τα σημεία του κειμένου για τη δράση αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.Για να υιοθετηθεί κείμενο συμφωνίας θα χρειαστεί να εγκριθεί κατά συναίνεση από τις σχεδόν 200 χώρες που συμμετέχουν στη διάσκεψη.Ο Κορέα ντο Λάγκο θεωρεί ότι η επίδειξη πολυμερούς ενότητας είναι σημαντικό μήνυμα που πρέπει να στείλει η σύνοδος, με δεδομένη τη φετινή απουσία των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη απάτη.«Ο κόσμος βλέπει», δήλωσε ο Κορέα ντο Λάγκο.