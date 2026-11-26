Λογαριασμοί ρεύματος: Πώς να επιλέξετε τιμολόγιο – Πότε συμφέρει το σταθερό και πότε το κυμαινόμενο
Λογαριασμοί ρεύματος: Πώς να επιλέξετε τιμολόγιο – Πότε συμφέρει το σταθερό και πότε το κυμαινόμενο
Σημαντικές διαφορές καταγράφονται στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, με τα μπλε να εμφανίζονται οικονομικότερα τον Οκτώβριο - Πότε συμφέρει η σταθερή χρέωση, τι ισχύει για τα πράσινα και γιατί τα πορτοκαλί παραμένουν ακριβή
UPD:
Με τον χειμώνα να αυξάνει τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών, η επιλογή του κατάλληλου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σταθερά, κυμαινόμενα και δυναμικά τιμολόγια προσφέρουν διαφορετικούς τρόπους χρέωσης, με τις αποκλίσεις στο τελικό κόστος να είναι σημαντικές ακόμη και για την ίδια ακριβώς κατανάλωση.
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αποτυπώνουν μια σαφή εικόνα καθώς τα μπλε, σταθερά τιμολόγια προσέφεραν τον Οκτώβριο τις χαμηλότερες χρεώσεις μεταξύ των κατηγοριών που εξετάστηκαν, ενώ τα πορτοκαλί, δυναμικά τιμολόγια, παρά τη δυνατότητα αξιοποίησης των φθηνότερων ωρών της ημέρας, παραμένουν ακριβότερα και έχουν προσελκύσει ελάχιστους καταναλωτές.
Η σύγκριση αποκτά μεγαλύτερη σημασία ενόψει των χειμερινών μηνών, όταν η χρήση ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων, κλιματιστικών και άλλων ενεργοβόρων συσκευών μπορεί να αυξήσει αισθητά την κατανάλωση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αποτυπώνουν μια σαφή εικόνα καθώς τα μπλε, σταθερά τιμολόγια προσέφεραν τον Οκτώβριο τις χαμηλότερες χρεώσεις μεταξύ των κατηγοριών που εξετάστηκαν, ενώ τα πορτοκαλί, δυναμικά τιμολόγια, παρά τη δυνατότητα αξιοποίησης των φθηνότερων ωρών της ημέρας, παραμένουν ακριβότερα και έχουν προσελκύσει ελάχιστους καταναλωτές.
Η σύγκριση αποκτά μεγαλύτερη σημασία ενόψει των χειμερινών μηνών, όταν η χρήση ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων, κλιματιστικών και άλλων ενεργοβόρων συσκευών μπορεί να αυξήσει αισθητά την κατανάλωση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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