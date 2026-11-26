Λογαριασμοί ρεύματος: Πώς να επιλέξετε τιμολόγιο – Πότε συμφέρει το σταθερό και πότε το κυμαινόμενο

Σημαντικές διαφορές καταγράφονται στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, με τα μπλε να εμφανίζονται οικονομικότερα τον Οκτώβριο - Πότε συμφέρει η σταθερή χρέωση, τι ισχύει για τα πράσινα και γιατί τα πορτοκαλί παραμένουν ακριβή