Thanksgiving με τα «Φιλαράκια» – Ο Μπραντ Πιτ, η γαλοπούλα στο κεφάλι και τα 9 επεισόδια που έγραψαν τηλεοπτική ιστορία
Thanksgiving με τα «Φιλαράκια» – Ο Μπραντ Πιτ, η γαλοπούλα στο κεφάλι και τα 9 επεισόδια που έγραψαν τηλεοπτική ιστορία
Τι θα ήταν η Ημέρα των Ευχαριστιών χωρίς τα «Φιλαράκια»;
Για εκατομμύρια τηλεθεατές, το Thanksgiving δεν συνδέεται μόνο με τη γεμιστή γαλοπούλα, το οικογενειακό τραπέζι και το αμερικανικό ποδόσφαιρο, αλλά και με τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές μιας από τις δημοφιλέστερες κωμικές σειρές όλων των εποχών.
Από το 1994 έως το 2004, τα «Friends» κατάφεραν να μετατρέψουν μια αμερικανική γιορτή σε παγκόσμια τηλεοπτική παράδοση. Στις δέκα σεζόν της σειράς προβλήθηκαν εννέα επεισόδια αφιερωμένα στο Thanksgiving, με μοναδική εξαίρεση τη δεύτερη σεζόν.
Στο διαμέρισμα της Μόνικα, γύρω από ένα τραπέζι που σπάνια έμενε όρθιο χωρίς κάποιο απρόοπτο, η Μόνικα, η Ρέιτσελ, η Φοίβη, ο Ρος, ο Τζόι και ο Τσάντλερ έζησαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Από το 1994 έως το 2004, τα «Friends» κατάφεραν να μετατρέψουν μια αμερικανική γιορτή σε παγκόσμια τηλεοπτική παράδοση. Στις δέκα σεζόν της σειράς προβλήθηκαν εννέα επεισόδια αφιερωμένα στο Thanksgiving, με μοναδική εξαίρεση τη δεύτερη σεζόν.
Στο διαμέρισμα της Μόνικα, γύρω από ένα τραπέζι που σπάνια έμενε όρθιο χωρίς κάποιο απρόοπτο, η Μόνικα, η Ρέιτσελ, η Φοίβη, ο Ρος, ο Τζόι και ο Τσάντλερ έζησαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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