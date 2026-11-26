Η θρυλική συγγραφέας Τζέιν Οστεν εκτοξεύει τα ταξίδια στην αγγλική επαρχία
Η θρυλική συγγραφέας Τζέιν Οστεν εκτοξεύει τα ταξίδια στην αγγλική επαρχία
Μια κινηματογραφική και μια τηλεοπτική μεταφορά εμβληματικών έργων της, καθορίζουν τη ζήτηση για ταξίδια στα χνάρια της μεγάλης μυθιστοριογράφου
Ενενήντα λεπτά μακριά από το Λονδίνο, υπάρχει ένα μικρό χωριό που μοιάζει με ζωντανό διαφημιστικό φυλλάδιο της αγγλικής επαρχίας: αγροικίες με παραδοσιακές αχυροσκεπές, φάρμες, λιβάδια, μια εκκλησία με γοτθικές γραμμές και παλιές παμπ όπου μπορείς να περάσεις ώρες. Είναι το Chawton στην κομητεία του Hampshire, με τους 500 κατοίκους και ορισμένες από τις σημαντικότερες διευθύνσεις για τους θαυμαστές της Jane Austen (1775-1817).
Στον περίβολο του ναού του Αγίου Νικολάου βρίσκεται το άγαλμα σε φυσικό μέγεθος της συγγραφέα, που φιλοτέχνησε ο Βρετανός γλύπτης Adam Roud και σχεδόν απέναντι το ιστορικό αρχοντικό Chawton House του αδελφού της, Edward, το οποίο επισκεπτόταν για να δειπνήσει με την οικογένεια της και να παίξει πιάνο. Το κτίριο χρονολογείται από το 1580 και οι αλλεπάλληλες αλλαγές που έχει υποστεί στο πέρασμα των αιώνων του έχουν προσδώσει μια σειρά από συναρπαστικά χαρακτηριστικά, από χαραγμένα σύμβολα προστασίας από τις μάγισσες στους τοίχους μέχρι βιτρό με οικόσημα και περίτεχνα σκαλισμένα τζάκια. Πέντε λεπτά με τα πόδια βρίσκεται το ταπεινό Jane Austen’s House, η μικρή εξοχική κατοικία που έζησε από το 1809 έως το τέλος της ζωής της. Σήμερα περιλαμβάνει εκθέματα όπως προσωπικές επιστολές, σπάνιες πρώτες εκδόσεις των βιβλίων της, που είχαν κυκλοφορήσει ανώνυμα, κοσμήματα που αγαπούσε, καθώς και το μικροσκοπικό στρογγυλό γραφείο στο οποίο έγραψε την Έμμα και το Μάνσφιλντ Παρκ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στον περίβολο του ναού του Αγίου Νικολάου βρίσκεται το άγαλμα σε φυσικό μέγεθος της συγγραφέα, που φιλοτέχνησε ο Βρετανός γλύπτης Adam Roud και σχεδόν απέναντι το ιστορικό αρχοντικό Chawton House του αδελφού της, Edward, το οποίο επισκεπτόταν για να δειπνήσει με την οικογένεια της και να παίξει πιάνο. Το κτίριο χρονολογείται από το 1580 και οι αλλεπάλληλες αλλαγές που έχει υποστεί στο πέρασμα των αιώνων του έχουν προσδώσει μια σειρά από συναρπαστικά χαρακτηριστικά, από χαραγμένα σύμβολα προστασίας από τις μάγισσες στους τοίχους μέχρι βιτρό με οικόσημα και περίτεχνα σκαλισμένα τζάκια. Πέντε λεπτά με τα πόδια βρίσκεται το ταπεινό Jane Austen’s House, η μικρή εξοχική κατοικία που έζησε από το 1809 έως το τέλος της ζωής της. Σήμερα περιλαμβάνει εκθέματα όπως προσωπικές επιστολές, σπάνιες πρώτες εκδόσεις των βιβλίων της, που είχαν κυκλοφορήσει ανώνυμα, κοσμήματα που αγαπούσε, καθώς και το μικροσκοπικό στρογγυλό γραφείο στο οποίο έγραψε την Έμμα και το Μάνσφιλντ Παρκ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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