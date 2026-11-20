Σε μια ριζική αναδιάταξη της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα καθορίσει τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής και τη διαχείριση ενδεχόμενων χρηματοπιστωτικών κρίσεων τα επόμενα χρόνια, προχωρά η Ευρωζώνη, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να επισημοποιούν την Παρασκευή τις υποψηφιότητές τους για δύο από τις σημαντικότερες θέσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου.Η συμφωνία, που διαμορφώθηκε έπειτα από πολύμηνες παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, ανοίγει τον δρόμο για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΚΤ από τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, με τη Γερμανία να εξασφαλίζει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου και τη Γαλλία το ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο των χρηματοπιστωτικών αγορών.Η γαλλική κυβέρνηση πρότεινε νωρίτερα την 57χρονη οικονομολόγο Λοράνς Μπουν, πρώην υπουργό του Εμανουέλ Μακρόν και πρώην επικεφαλής οικονομολόγο του ΟΟΣΑ, για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ενώ το Βερολίνο επέλεξε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πρίνστον, Μάρκους Μπρούνερμαϊερ, για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.Τις δύο υποψηφιότητες επιβεβαίωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος συντονίζει τη σχετική διαδικασία επιλογής, εξηγώντας ότι ενημέρωσε σχετικά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία.