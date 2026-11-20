Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο: Προτιμητέος επενδυτής η Aplekton Holdings του Δημήτρη Μελισσανίδη
Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο: Προτιμητέος επενδυτής η Aplekton Holdings του Δημήτρη Μελισσανίδη
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης επικράτησε για δεύτερη φορά στον διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, με την Aplekton να αποκτά προβάδισμα για την 99ετή αξιοποίηση έκτασης 1.027 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο
Η εταιρεία επικράτησε στον διαγωνισμό του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για την αξιοποίηση έκτασης 1.027 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο – Η παραχώρηση για 99 χρόνια, οι άλλοι διεκδικητές και το ιστορικό του προηγούμενου διαγωνισμού
Προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο ανακηρύχθηκε η Aplekton Holdings Co. Ltd., συμφερόντων του κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.
Η εξέλιξη έρχεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών στον νέο διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν επίσης η Elia Corporation, που συνδέεται με τον κ. Γιάννη Μυτιληναίο, και η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.
Για τον κ. Μελισσανίδη πρόκειται για τη δεύτερη επικράτηση σε διαγωνισμό για το συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς είχε αναδειχθεί πλειοδότης και στην προηγούμενη διαδικασία του 2023, η οποία στη συνέχεια αντιμετώπισε δικαστικές εμπλοκές σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της έκτασης.
Ο νέος διαγωνισμός αφορά τη σύσταση και μεταβίβαση δικαιώματος επιφανείας διάρκειας 99 ετών για ακίνητο συνολικής έκτασης 1.026.779,62 τετραγωνικών μέτρων. Η ανακήρυξη της Aplekton Holdings ως προτιμητέου επενδυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία αξιοποίησης, χωρίς να σημαίνει ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η παραχώρηση.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο ανακηρύχθηκε η Aplekton Holdings Co. Ltd., συμφερόντων του κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.
Η εξέλιξη έρχεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών στον νέο διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν επίσης η Elia Corporation, που συνδέεται με τον κ. Γιάννη Μυτιληναίο, και η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.
Για τον κ. Μελισσανίδη πρόκειται για τη δεύτερη επικράτηση σε διαγωνισμό για το συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς είχε αναδειχθεί πλειοδότης και στην προηγούμενη διαδικασία του 2023, η οποία στη συνέχεια αντιμετώπισε δικαστικές εμπλοκές σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της έκτασης.
Ο νέος διαγωνισμός αφορά τη σύσταση και μεταβίβαση δικαιώματος επιφανείας διάρκειας 99 ετών για ακίνητο συνολικής έκτασης 1.026.779,62 τετραγωνικών μέτρων. Η ανακήρυξη της Aplekton Holdings ως προτιμητέου επενδυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία αξιοποίησης, χωρίς να σημαίνει ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η παραχώρηση.
Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
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