Η εταιρεία επικράτησε στον διαγωνισμό του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για την αξιοποίηση έκτασης 1.027 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο – Η παραχώρηση για 99 χρόνια, οι άλλοι διεκδικητές και το ιστορικό του προηγούμενου διαγωνισμούΠροτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο ανακηρύχθηκε η Aplekton Holdings Co. Ltd., συμφερόντων του κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.Η εξέλιξη έρχεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών στον νέο διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν επίσης η Elia Corporation, που συνδέεται με τον κ. Γιάννη Μυτιληναίο, και η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.Για τον κ. Μελισσανίδη πρόκειται για τη δεύτερη επικράτηση σε διαγωνισμό για το συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς είχε αναδειχθεί πλειοδότης και στην προηγούμενη διαδικασία του 2023, η οποία στη συνέχεια αντιμετώπισε δικαστικές εμπλοκές σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της έκτασης.Ο νέος διαγωνισμός αφορά τη σύσταση και μεταβίβαση δικαιώματος επιφανείας διάρκειας 99 ετών για ακίνητο συνολικής έκτασης 1.026.779,62 τετραγωνικών μέτρων. Η ανακήρυξη της Aplekton Holdings ως προτιμητέου επενδυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία αξιοποίησης, χωρίς να σημαίνει ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η παραχώρηση.