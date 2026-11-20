e-ΕΦΚΑ: Σήμερα πληρωμές 15,35 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας περιλαμβάνει ο σημερινός προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ - Συνολικά, περισσότερα από 71 εκατ. ευρώ διατίθενται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ σε 78.003 δικαιούχους μέσα στην εβδομάδα