e-ΕΦΚΑ: Σήμερα πληρωμές 15,35 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους
e-ΕΦΚΑ: Σήμερα πληρωμές 15,35 εκατ. ευρώ σε 28.500 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους
Επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας περιλαμβάνει ο σημερινός προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ - Συνολικά, περισσότερα από 71 εκατ. ευρώ διατίθενται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ σε 78.003 δικαιούχους μέσα στην εβδομάδα
Πληρωμές συνολικού ύψους 15,35 εκατ. ευρώ σε περίπου 28.500 δικαιούχους έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο των τακτικών καταβολών ασφαλιστικών παροχών.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι σημερινές πληρωμές αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας.
Οι καταβολές ολοκληρώνουν τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό για το διάστημα από 16 έως 20 Νοεμβρίου, κατά το οποίο ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχουν προγραμματίσει τη διάθεση συνολικά 71.051.797,98 ευρώ σε 78.003 δικαιούχους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι σημερινές πληρωμές αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας.
Οι καταβολές ολοκληρώνουν τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό για το διάστημα από 16 έως 20 Νοεμβρίου, κατά το οποίο ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχουν προγραμματίσει τη διάθεση συνολικά 71.051.797,98 ευρώ σε 78.003 δικαιούχους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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