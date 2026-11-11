Άλις Γουόλτον: Η γυναίκα των 135 δισ. δολαρίων – Πίνακες, ακίνητα και μια… ιατρική σχολή

Η Άλις Γουόλτον, μοναδική κόρη του ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον, είναι σήμερα η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο.Τον Νοέμβριο του 2026, το Forbes υπολογίζει την περιουσία της σε περίπου 135 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της προέρχεται από τις μετοχές της Walmart που κληρονόμησε από τον πατέρα της.Η οικογένεια Γουόλτον έχει ισχυρή παρουσία στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων των ΗΠΑ. Εκτός από την Άλις, τα αδέλφια της, Τζιμ και Ρομπ Γουόλτον, συγκαταλέγονται επίσης στους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας. Συνολικά, οκτώ άτομα που περιλαμβάνονται στη λίστα των 400 πλουσιότερων Αμερικανών του Forbes έχουν αποκτήσει την περιουσία τους χάρη στη συμμετοχή τους στη Walmart.Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes τον Μάρτιο, η περιουσία της 77χρονης Γουόλτον αυξήθηκε κατά 33 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις έναν χρόνο, καθώς η μετοχή της Walmart ενισχύθηκε κατά 30%. Η ίδια κατατάσσεται πλέον στη 14η θέση των πλουσιότερων ανθρώπων παγκοσμίως.Παρά τον τεράστιο πλούτο και τη δημόσια προβολή της οικογένειάς τους, οι Γουόλτον διατηρούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένοι από τους τρόπους με τους οποίους η Άλις Γουόλτον αξιοποιεί την περιουσία της, από τη συλλογή έργων τέχνης μεγάλης αξίας μέχρι την ίδρυση μιας ιατρικής σχολής.